蘋果iOS 17.2快更新！1鍵秒翻譯：5大類新功能整理　三全音回歸了

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可以把出遊、照片和體能訓練等項目分類為可加入到日誌中的時刻，讓用戶可以快速回顧。另外，排程通知會在你選擇的日期和時間提醒撰寫，可用 Touch ID 或 Face ID 來鎖上日誌。
🟡 iPhone 15 Pro 系列專屬
✔️在上加入動作按鈕的翻譯選項，可快速翻譯詞句或與使用其他語言的人對話。
✔️可以拍攝空間影片，以便不久後可以運用在Apple Vision Pro 上，讓用戶用 3D 方式重溫回憶。
✔️改善望遠相機拍攝遙遠細小物體的對焦速度。
🟡訊息
✔️回看箭頭讓你只要點一下顯⽰於右上⾓的箭頭，就能輕鬆跳到對話中的第一則未讀訊息。
✔️特色選單中的加入貼圖選項讓你直接在泡泡中加入貼圖。
✔️「聯絡人密鑰驗證」提供自動提示和「聯絡人驗證碼」。
🟡天氣
✔️降水量預測，掌握未來 10 天內特定日期的下雨狀況。
✔️可掌握未來一小時的降水量、天氣預報、日出和日落時間以及目前的天氣狀況（例如「空氣品質」、「體感溫度」和風速）。
✔️互動式月相曆讓你輕鬆查看下個月任何一天的月相。
🟡其他優化
✔️ AirDrop靠近兩部 iPhone 即可分享登機證、電影票和其他適用票卡。
✔️ Apple Music 「專注模式」中可停用 Apple Music 內的「使用聆聽記錄」，讓你聆聽的音樂不會顯示在「最近播放」中或影響推薦項目。
✔️新的「數位時鐘」可以在主畫面上和「待機模式」時快速查看時間。
✔️增強「自動填寫」功能識別。
✔️「訊息」中貼圖加入「敏感性內容警告」。
✔️所有 iPhone 13 機型和 iPhone 14 機型皆支援 Qi2 充電器。
✔️修正了可能導致部分車輛上無法無線充電的問題。