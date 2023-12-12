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蘋果iOS 17.2快更新！1鍵秒翻譯：5大類新功能整理　三全音回歸了

▲蘋果 iOS 17.2正式版上線，一次鎖5大類新功能，就連民眾敲碗要回的「三全音」也正式回歸。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果 iOS 17.2正式版上線，一次鎖5大類新功能，就連民眾敲碗要回的「三全音」也正式回歸。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果最新作業系統iOS 17.2正式上線，全新的《日誌》 App同步登場，在iPhone 15上加入了多項新功能，像是動作按鈕的多了翻譯選項、可拍攝空間影片，並優化望遠對焦速度。舊代iPhone 13 系列和iPhone 14 系列支援 Qi2 協議的無線充電等。至於網友敲碗要的「三全音」，這次新版本也完整回歸。《NOWnews》整理5大類別更新功能，讓你一次掌握。

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🟡《日誌》App

可以把出遊、照片和體能訓練等項目分類為可加入到日誌中的時刻，讓用戶可以快速回顧。另外，排程通知會在你選擇的日期和時間提醒撰寫，可用 Touch ID 或 Face ID 來鎖上日誌。

▲「日誌」這款全新 iPhone app 可幫助使用者反思日常時刻與生活中特別的事件。該 app 運用裝置端機器學習提供個人化的建議，為使用者帶來日誌靈感。（圖／官方提供）
▲《日誌》這款全新 iPhone app 可幫助使用者反思日常時刻與生活中特別的事件。（圖／官方提供）
🟡 iPhone 15 Pro 系列專屬

✔️在上加入動作按鈕的翻譯選項，可快速翻譯詞句或與使用其他語言的人對話。

✔️可以拍攝空間影片，以便不久後可以運用在Apple Vision Pro 上，讓用戶用 3D 方式重溫回憶。

✔️改善望遠相機拍攝遙遠細小物體的對焦速度。

▲可以用iPhone 15 Pro拍攝適用Apple Vision Pro 的空間影片。（圖／官方提供）
▲可以用iPhone 15 Pro拍攝適用於Apple Vision Pro 的空間影片。（圖／官方提供）
🟡訊息

✔️回看箭頭讓你只要點一下顯⽰於右上⾓的箭頭，就能輕鬆跳到對話中的第一則未讀訊息。

✔️特色選單中的加入貼圖選項讓你直接在泡泡中加入貼圖。

✔️「聯絡人密鑰驗證」提供自動提示和「聯絡人驗證碼」。


🟡天氣

✔️降水量預測，掌握未來 10 天內特定日期的下雨狀況。

✔️可掌握未來一小時的降水量、天氣預報、日出和日落時間以及目前的天氣狀況（例如「空氣品質」、「體感溫度」和風速）。

✔️互動式月相曆讓你輕鬆查看下個月任何一天的月相。


🟡其他優化

✔️ AirDrop靠近兩部 iPhone 即可分享登機證、電影票和其他適用票卡。

✔️ Apple Music 「專注模式」中可停用 Apple Music 內的「使用聆聽記錄」，讓你聆聽的音樂不會顯示在「最近播放」中或影響推薦項目。

✔️新的「數位時鐘」可以在主畫面上和「待機模式」時快速查看時間。

✔️增強「自動填寫」功能識別。

✔️「訊息」中貼圖加入「敏感性內容警告」。

✔️所有 iPhone 13 機型和 iPhone 14 機型皆支援 Qi2 充電器。

✔️修正了可能導致部分車輛上無法無線充電的問題。

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