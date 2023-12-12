新天地集團開新火鍋店！這樣做省582元　六福萬怡「加1元多1斤」

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台中文心市政店於12月15日正式開幕，採單人套餐共鍋方式，菜單主打活體龍蝦四食與日本和牛海陸單人套餐1780元起，首店開幕限時活動，即日起加入Line@會員領取價值880元「雙人土瓶蒸海鮮盤乙份」超值加購298元，包含生食級紋甲花枝、日本真鯛、藍鑽蝦及大蛤，雙人同行出示兌換限量300份兌換至2024年1月31日止。
一般高檔日式鍋物講究活體食材與及旨味高湯，以及透過服務人員桌邊涮煮對時間的掌握，「匠極緻鍋物」除了保留日式鍋物食之原味的精神，藉由伺食師以匠人手藝，熟捻地將活體龍蝦各部位拆解並以最佳方式烹煮，將龍蝦身、螯、關節、膏，結合日式懷石菜序概念四食呈現，包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦明太子天婦羅，最後還有龍蝦膏食事雜炊，讓品嚐高檔日式鍋物增添豐富多元的味覺饗宴。
另外，台北的六福萬怡粵亮廣式料理，則推出三款歷年期間限定的明星鍋物，並搭配主菜加碼活動。三款明星鍋物包含粵菜與台菜完美融合的「花膠三品鍋 」售價3,980 元，結合台菜經典手路菜「雞仔豬肚鱉」及粵菜湯品中一絕的「胡椒豬肚雞」，將豬肚包覆小土雞，再放入粵菜不可缺少的鮑魚和花膠，其湯鮮香黏嘴、濃醇回甘。
還有「極牛三寶血旺鍋」售價2,180元，以四川名菜毛血旺為基底，秘製香辣湯頭加入鴨血、豆腐熬煮入味，再搭配新鮮時令蔬菜、餛飩、油條等食材，麻辣開胃、飄香撲鼻。若不吃辣也可參考「老醰酸菜石斑魚鍋 」售價1,980元。
期間限定主菜加碼「加 1 元多 1 斤」的優惠活動，自即日起至1月31日止，凡任點一鍋明星鍋物即可加１元，享受主菜加１斤的優惠，主菜選項包含「板腱牛肉片」或「新鮮白蝦」二擇一，每鍋限使用一次加一元多一斤優惠，以上價格需酌收一成服務費。