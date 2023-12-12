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用慈善當噱頭！緬北四大家族白家千金遭懸賞　賞金高達220萬元

▲以慈善及旅遊事業包裝的「愛心女神」白應蘭懸賞獎金最高達50萬元人民幣（約等同於新台幣220萬元）。（圖／翻攝自微博）
▲以慈善及旅遊事業包裝的「愛心女神」白應蘭懸賞獎金最高達50萬元人民幣（約等同於新台幣220萬元）。（圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國近期加大打擊電詐集團的力度，11月公開通緝並擒獲明家三名犯罪組織頭目後，於12月10日再次公開通緝四個犯罪集團的重要領導人，當地四大家族主要成員悉數入列，包括白所成、魏懷仁、劉正祥等10名果敢自治區電信網絡詐騙重要頭目，其中，在當地以慈善及旅遊事業包裝的「愛心女神」白應蘭懸賞獎金最高達50萬元人民幣（約等同於新台幣220萬元）。

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果敢四大家族分別以白所成、魏超仁、劉國璽和劉阿寶為首，緬甸果敢自治區老街的礦產、賭場、地產經營等，全被四大家族控制，而四大家族同時也是果敢地區的電詐集團的靠山，他們同時賄賂掌握軍隊和當地公務員的明氏家族幫忙保護電詐產業鍊。

綜合外國媒體報導，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的三個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙金額非常巨大。在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。

▲目前警方已掌握包括白應蘭在內等人的犯罪證據和犯罪事實，並以高額獎金通緝白應蘭。（圖／翻攝自微博）
▲目前警方已掌握包括白應蘭在內等人的犯罪證據和犯罪事實，並以高額獎金通緝白應蘭。（圖／翻攝自微博）
其中隸屬於白家的白應蘭表面上是慈善基金會名媛，實際上是幫助家族護航電詐園區的女魔頭，緬甸北方電詐園區以摘取器官、販賣人口、勒索贖金、電信詐騙和軟禁虐待「豬仔」聞名。

43歲的白應蘭是鑫百利集團董事長，是白家四個千金其中之一。白所成四個女兒分別為白應香、白應蘭、白應萍及白應改。次女白應蘭又名李夢娜，在重慶市有戶籍，外界稱其為果敢「愛心女神」，透過鑫百利公司經營酒店、旅遊，掩護地下賭博、色情、電詐等非法產業。

白應蘭長期以「白富美」形象，對外籌組慈善機構，成立緬北愛心基金會，用「做慈善」博得好名聲，然而私底下她所掌控的鑫百利公司卻經營非法產業，透過「電詐園區」騙取大筆資金，甚至結合抖音「短影音詐騙」，宣傳有「高薪、無經驗可的工作」，將華人騙到園區任其宰割。

目前警方已掌握包括白應蘭在內等人的犯罪證據和犯罪事實，並以高額獎金通緝白應蘭。此次通緝，除了劉國璽家族尚未被全面通緝外，果敢四大家族「白魏二劉」的其他家族成員都被懸賞，足見此次「剿匪」的決心。

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