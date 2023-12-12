用慈善當噱頭！緬北四大家族白家千金遭懸賞　賞金高達220萬元

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綜合外國媒體報導，遼寧、福建、重慶等地公安機關在偵查中發現，以白所成、魏懷仁、劉正祥為首的三個家族犯罪集團和以徐老發為首的犯罪集團，長期實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙金額非常巨大。在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收手，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪事實清楚，證據確鑿充分。
其中隸屬於白家的白應蘭表面上是慈善基金會名媛，實際上是幫助家族護航電詐園區的女魔頭，緬甸北方電詐園區以摘取器官、販賣人口、勒索贖金、電信詐騙和軟禁虐待「豬仔」聞名。
43歲的白應蘭是鑫百利集團董事長，是白家四個千金其中之一。白所成四個女兒分別為白應香、白應蘭、白應萍及白應改。次女白應蘭又名李夢娜，在重慶市有戶籍，外界稱其為果敢「愛心女神」，透過鑫百利公司經營酒店、旅遊，掩護地下賭博、色情、電詐等非法產業。
白應蘭長期以「白富美」形象，對外籌組慈善機構，成立緬北愛心基金會，用「做慈善」博得好名聲，然而私底下她所掌控的鑫百利公司卻經營非法產業，透過「電詐園區」騙取大筆資金，甚至結合抖音「短影音詐騙」，宣傳有「高薪、無經驗可的工作」，將華人騙到園區任其宰割。
目前警方已掌握包括白應蘭在內等人的犯罪證據和犯罪事實，並以高額獎金通緝白應蘭。此次通緝，除了劉國璽家族尚未被全面通緝外，果敢四大家族「白魏二劉」的其他家族成員都被懸賞，足見此次「剿匪」的決心。