傳以軍使用「美製白磷彈」攻擊黎巴嫩　白宮關切

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白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說：「我們已看到這些報導，當然深感關切。我們將加以詢問，並試著進一步瞭解此事。」
國際法禁用白磷彈作為化學武器，但允許用於戰場照明，並可當作煙幕彈。
柯比說：「顯然，每當我們向另一支軍隊提供白磷彈等物品時，我們完全期望它的使用合法，遵守武裝衝突法（law of armed conflict）。」
華郵表示，以色列在黎巴嫩南部發動攻擊，使用的似乎是美國提供的白磷彈，有9名平民在攻擊中受傷。
報導指出，為華郵工作的一名記者發現3枚砲彈破片上的序號，顯示它們是在1989年和1992年於美國製造。
黎巴嫩10月31日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）10月7日襲擊以色列後，以色列「反覆」使用白磷彈攻擊，燒掉了4萬棵橄欖樹。
不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在被問及使用白磷彈的報導時表示：「以色列國防軍和整個安全機構均依國際法行事，我們過去如此行事，未來也將如此。」
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）就此事補充說，美國正在「尋找更多資訊」：「每當看到白磷彈的使用方式會傷害平民時，我們都會加以關切。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1121212
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