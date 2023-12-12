債留子孫？特別預算恐還要舉債6790億　 財政部4點澄清說明

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財政部辦理113年度中央政府總預算案時，已將113年度（含以前）總預算（案）及各特別預算債務舉借數分配數計入債務未償餘額，受公共債務法存量債限管控，至114年度及115年度前瞻基礎建設計畫第4期、新式戰機採購及海空戰力提升特別預算債務舉借預算分配數僅1595億元，非所稱蔡政府任期屆滿後還要舉債6790億元。
財政部強調，近年編列的各項特別預算，均有其必要性，且公共建設得以政府投資方式帶動國內經濟成長，進而增裕政府稅收，提升財政量能，形成良性循環，爰前瞻建設以舉債籌措財源，其建設資產亦將留供後代承接，造福後代子孫，符合代際負擔公平。
至於近年歲入執行優於預期，財政部也重申，優先減少舉借、還債或累積至歲計賸餘。105年度至112年度已還債7960億元（內含增加還本），其中107年度至112年度因稅課收入執行優於預期，原編列債務舉借預算數合計6556億元，均未舉借。並依公共債務法第12條第2項審視歲入執行狀況增加還本規定，分別於其中4個年度增加債務還本1090億元，而該年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，均累計至歲計賸餘，供未來年度作為融資財源，以相對減少債務之舉借。
財政部表示，未來財政部將賡續會同行政院主計總處依公共債務法規定，於年度預算視歲入狀況及稅課收入執行情形，適時審酌增加還本數，減輕債務負擔。
財政部還提到，近年來財政部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，105年度蔡總統上任時長期債務實際數5.4兆，截至112年11月30日長期債務實際數為5.8兆元，僅略增加4200億元，105年底債務比率決算數由33.0%下降至112年11月30日債務比率實際數27.2%。