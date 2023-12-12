112歲人瑞奶奶笑稱「可再婚」！曾結過7次婚 子孫超過50人
曾有過7段婚姻的112歲人瑞奶奶，目前居住於馬來西亞，她共育有4名子女，且擁有19名孫子女和30名曾孫，目前子孫共計53人。她本月10日受訪時仍笑稱，如果有男人想娶她，「完全不介意再婚！」
國際中心賴正琳／綜合報導
馬來西亞媒體《Kosmo!》報導，現年112歲的茜蒂哈娃（Siti Hawa Hussin）膝下有步入晚年生涯的四名兒女，曾經結過七次婚姻，她受訪時指出自己的七位前夫們，有些前夫跟她意見不合而離婚，而有些前夫已經去世了，目前她單身，茜蒂哈娃在10日接受巴都達旅行社愛心捐獻廚房用具後，還開玩笑地說：「雖然有30個曾孫，但如果有人想求婚，不排除再次結婚的可能性。」
活到112歲依然對人生保持樂觀的茜蒂哈娃，生活作息十分正常，她的小兒子阿里士米說，母親茜蒂哈娃雖然有點重聽及視線模糊，但目前健康尚佳，每天可以禱告五次，跟人聊天或對答都沒有問題，甚至能跟子孫們講述國家被日本殖民統治的故事。
她透露長壽的秘訣，在於堅持吃米飯，減少吃加工食品，並對生活抱持著樂觀心態。由於她的前夫們大部份死光了，目前她跟小兒子和媳婦同住，定期服用高血壓藥物，偶爾也會下廚。