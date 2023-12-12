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挑戰拜登非他莫屬？路透民調：川普獲61%共和黨選民支持遙遙領先

▲針對2024年美國大選，路透/易普索公布最新民調顯示，前總統川普（Donald Trump）在共和黨內的支持度遙遙領先，有61％的共和黨人支持川普代表共和黨來挑戰現任總統拜登（Joe Biden）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲針對2024年美國大選，路透/易普索公布最新民調顯示，前總統川普（Donald Trump）在共和黨內的支持度遙遙領先，有61％的共和黨人支持川普代表共和黨來挑戰現任總統拜登（Joe Biden）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

針對2024年美國大選，路透/易普索公布最新民調顯示，前總統川普（Donald Trump）在共和黨內的支持度遙遙領先，有61％的共和黨人支持川普代表共和黨來挑戰現任總統拜登（Joe Biden）。

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根據《路透社》報導，在川普之後，其他共和黨內競爭對手的支持度分別是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）和前南卡州長海利（Nikki Haley）同為11％，企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）是5％，前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）則只有2％，另外有8％受訪者表示還未決定。

路透社/易普索這項民調是於本月5日到11日期間，透過網路調查1689名自稱共和黨員的受訪者，誤差範圍在正負3個百分點。

民調結果顯示川普人氣未受到官司纏身影響，只有不到1/4的受訪者相信川普應為干預2020大選或煽動支持者襲擊國會山莊負責。另外也能看出，反對川普的人支持意向相當分裂，迪尚特和海利各有11％支持者，並未出現一個「反川共主」。

《華爾街日報》日前的一項民調顯示，假設拜登和川普再次於2024大選對決，拜登的支持度以43％比43％落後給川普，若加入第三方和獨立候選人，川普支持度的領先優勢還將再擴大為37％比31％。

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