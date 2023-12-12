亞錦賽／陳聖平出席玉山青棒訓練營！跟吳東融一起指導年輕好手

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23歲的內野好手陳聖平今年入選中華隊亞錦賽陣容，今年邁入旅美生涯第5年，開季從高階1A出發，雖然一度被降到新人聯盟，但在8月時順利升上2A，總計今年在小聯盟各層級出賽86場，敲出6轟，打擊率為2成27。
玉山銀行長期支持臺灣青棒，已連續17年贊助玉山盃全國青棒錦標賽，用心打造玉山盃成為「臺灣甲子園」。此外，玉山銀行每年攜手中華棒協、臺灣世界少棒聯盟引進職棒水準師資組成各專項訓練營，期望持續提升國內青棒水準。
2023年自玉山盃挑選出的中華青棒代表隊，在世界盃青棒錦標賽冠軍戰中因守備失誤，一分飲恨，屈居亞軍。因此，今年玉山青棒訓練營重點放在守備，邀請2006亞運金牌教練龔榮堂擔任班主任，由前中華青棒代表隊總教練藍文成及曾負笈日本高校野球、中華職棒金手套得主—吳東融，組成「玉山青棒守備訓練營」的教練團。
「玉山青棒守備訓練營」於12月12-14日，在國立體育大學棒球場舉行，共有來自玉山盃前八強縣市內的各青棒隊新生代好手30名參加。除了原有教練團，也邀請到旅美好手、2023亞錦賽亞軍隊成員—陳聖平，希望分享美國職業棒球守備訓練方式，讓臺灣青棒好手守備工夫更紮實，戰力更強。
玉山銀行長期推動臺灣青棒 贊助國內青棒棒球運動 用心打造臺灣甲子園
玉山銀行長期投入推動臺灣青棒，除連續17年贊助玉山盃全國青棒錦標賽，打造玉山盃成為「臺灣甲子園」外；每年與中華棒協引進國際、職棒等級師資，舉辦訓練營；也針對需要球具物資的學校，進行球具捐贈，並安排運動科學訓練講習，期望透過全方位的支持，提升國內青棒水準；2019年中華青棒代表隊勇奪世界冠軍，2022、2023年中華青棒代表隊二度晉級世界盃青棒錦標賽決賽，可惜均屈居亞軍，玉山銀行的長期支持，功不可沒。
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