鄭性澤控遭灌水、電下體刑求向分局請求國賠 敗訴確定
發生在21年前台中豐原十三姨KTV殺警案，當時在案發現場的鄭性澤被控殺警，一度遭判死刑定讞，經人權團體、律師多方奔走，2017年終於獲判無罪確定，鄭性澤或冤獄賠償1728萬餘元後，又以遭警方刑求，向台中市警局豐原分局請求國家賠償165萬元，最高法院判鄭性澤敗訴，警局免賠確定。
記者潘千詩／台北報導
鄭性澤主張，2002年1月6日，他遭豐原警分局員警矇住雙眼，用毛巾覆蓋口鼻，以清水澆濕毛巾使他無法呼吸，再脫下褲子在他生殖器前端、拇指前端通電刑求，使他簽下不實的自白書，讓他被依殺人罪判處死刑確定，直到2016年開啟再審，終於在2017年獲判無罪確定，請求國賠165萬元。
台中地院因鄭性澤沒有提供遭刑求的事證，歷審也沒有侵害他的訴訟權利，判決敗訴；台中高分院指出，鄭性澤2002年間已知遭刑求受損害，卻在2020年提出國賠訴訟，全案已過請求時效，再判敗訴，案經上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。
鄭性澤被控，2002年1月5日，與友人羅武雄等人在KTV喝酒，席間，羅因包廂跟小姐問題，在包廂內亂開槍，員警抵達後爆發槍戰，最後，羅武雄跟員警蘇憲丕雙雙中彈死亡。受傷的鄭性澤被警方認定是殺警凶嫌，2006年間遭判死刑定讞。2017年，台中高分院認定，已死亡的羅武雄才是殺警真兇，改判鄭性澤無罪，檢察官未提上訴，全案確定。