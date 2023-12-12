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果粉衝了！燦坤Apple雙12購物節　12/14福利品下殺5.3折

▲燦坤獨家「Apple雙12購物慶」即日起至12月14日加碼登場，祭出指定MacBook、iPhone、iPad等眾多優惠商品限時折扣。（圖／官方提供）
▲燦坤獨家「Apple雙12購物慶」即日起至12月14日加碼登場，祭出指定MacBook、iPhone、iPad等眾多優惠商品限時折扣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

年末最後一波果粉回饋季來了！燦坤今（12）日宣布獨家推出「Apple雙12購物慶」，從即日起至12月14日為期三天祭出限時優惠，新上市iPhone 15再降價，指定機種全面現折5%起，iPhone 15 Pro Max 256G可現折2,245元；iPad Pro 12.9 M2 128G現買再省3032元，MacBook Air M2 13吋256G更是直降3000元，12月14日當天晚上20:00還有「蘋果之夜」直播特賣，指定款iPhone、Apple Watch福利品、AirPods Pro2等下殺53折起。

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▲Apple,Apple Park,WWDC2022,MacBook Air M2晶片。(圖／取自官方網站)
▲燦坤12月14日當天晚上20:00還有「蘋果之夜」直播特賣，指定款iPhone、Apple Watch福利品、AirPods Pro2等下殺5.3折起。。(圖／取自官方網站)
燦坤今起到 12月14日購買Apple全系列商品，即享燦坤獨家支付方案回饋，還可與舊換新估價併行折抵，選用Fula支付滿額享1,250元現折優惠；持永豐信用卡消費滿額，並以UP分期2.0方式結帳，單筆可現折1,212元，每卡最多回饋3次，最高回饋達3,636元。

商品折扣的部分，新上市iPhone 15再降價，指定機種全面現折5%起，暢銷款iPhone 15 Pro Max 256G可現折2245元、iPhone 15 256G 則享現折2004元；iPad Pro 12.9 M2 128G現買再省3032元。MacBook Air M2 13吋256G直降3000元，再送市價1000元的保護貼；此外，凡於12月24日前預購最新搭載M3系列晶片的14吋、16吋的Macbook Pro指定機種，即贈市價2380元的HyperDrive 7-in-1 USB-C 集線器。

Google 也有促銷活動從台灣時間 2023 年 12 月 12 日凌晨 00 點 00 分起，到 2024 年 1 月 3 日晚上 11 點 59 分。購買 Pixel 8 Pro或Pixel 8即可用 5 折加購Pixel Watch 或Pixel Buds Pro，還可獲得限定版禮物。

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