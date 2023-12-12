果粉衝了！燦坤Apple雙12購物節　12/14福利品下殺5.3折

年末最後一波果粉回饋季來了！燦坤今（12）日宣布獨家推出「Apple雙12購物慶」，從即日起至12月14日為期三天祭出限時優惠，新上市iPhone 15再降價，指定機種全面現折5%起，iPhone 15 Pro Max 256G可現折2,245元；iPad Pro 12.9 M2 128G現買再省3032元，MacBook Air M2 13吋256G更是直降3000元，12月14日當天晚上20:00還有「蘋果之夜」直播特賣，指定款iPhone、Apple Watch福利品、AirPods Pro2等下殺53折起。
商品折扣的部分，新上市iPhone 15再降價，指定機種全面現折5%起，暢銷款iPhone 15 Pro Max 256G可現折2245元、iPhone 15 256G 則享現折2004元；iPad Pro 12.9 M2 128G現買再省3032元。MacBook Air M2 13吋256G直降3000元，再送市價1000元的保護貼；此外，凡於12月24日前預購最新搭載M3系列晶片的14吋、16吋的Macbook Pro指定機種，即贈市價2380元的HyperDrive 7-in-1 USB-C 集線器。