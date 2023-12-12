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阿嬤逛豐原廟東竟花掉51萬！市府曝美容店「類無卡分期」爭議手法

▲法制局長李善植提醒民眾，如果對消費內容有疑義，千萬不要簽名！（圖／台中市政府提供，2023.12.12）
▲法制局長李善植提醒民眾，如果對消費內容有疑義，千萬不要簽名！（圖／台中市政府提供，2023.12.12）

記者顏幸如／台中報導

台中市法制局日前發出警訊，指豐原廟東夜市附近的怡豫美容店，向消費者推銷商品，被申訴件數達15件，來申訴的消費者包括剛出社會的年輕人、領有身心障礙手冊者，還有60多歲阿嬤花51萬元買商品。法制局長李善植懇請中央早日訂定資融公司法，否則依現行法律制度，很難積極遏止這些業者鑽法律漏洞的行為。

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台中市政府法制局昨以新聞稿宣佈，統計今年下半年至今的美容消費糾紛案，豐原廟東的怡豫公司被申訴15件最多，由於業者與資融公司合作，銷售金額較以往大幅提高，單筆消費爭議多落在20萬元以上，金額最高達51萬元。

法制局長李善植透露，怡豫慣用的行銷手法，是通知消費者之前有未領的商品或贈品，等消費者到場後，由多名服務人員透過長達數小時的推銷，消費者誤以為1組商品為1瓶售價1萬6800元的精華液，同意購買時，業者卻告知1組商品總數是12瓶而非1瓶，總價高達20餘萬元，並以消費者同意購買、銷售單完成開立為由，堅持契約已經成立；或稱消費者上次消費時，已同意購買1組12瓶商品，並拿出有消費者簽名的商品寄放明細單，要求結清貨款。

▲台中市法制局提醒，業者會出示消費者的委託保管明細簽單，證明先前確實買了30幾萬元保養品，要求付款。（圖／台中市政府提供，2023.12.12）
▲台中市法制局提醒，業者會出示消費者多月前的委託保管明細簽單，證明確實買了30幾萬元保養品，在後續產生爭議時規避消保法。（圖／台中市政府提供，2023.12.12）
李善植提到，店家主張消費者非首次購買商品，不適用《消保法》的訪問交易可以7日無條件解約。多數消費者表示一次拿不出這麼多錢，資融公司就會介入，消費者在店家強勢態度下，被迫同意以資融公司提供的分期付款方式履約。他提醒民眾，如果對消費內容有疑義，千萬不要簽名！如果業者強迫購買、或不讓消費者離開，建議立即撥打110報警。

市府受理後，業者不出席協商會議，真相難以釐清。市議員邱愛珊今（12）日針對此事提出質詢，李善植再度提醒消費者，千萬不要因為一時的疲勞轟炸，就腦弱簽下契約。這模式很像之前大學生們被騙無卡分期的套路，且業者結合資融公司辦理分期，金額沒有上限，後果更嚴重，但台灣目前沒有資融公司法，消費者極可能因此承擔龐大債務。

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