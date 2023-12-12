NBA／Bradley Beal將在對勇士一戰回歸 太陽主帥Vogel確認可出賽
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，因背傷缺席這個賽季大部份時間的鳳凰城太陽明星後衛Bradley Beal，將在下一場對金州勇士的比賽回歸，對於急需勝利的勇士隊，可能不是個好消息。
記者黃建霖/綜合報導
Charania指出，Beal已經全程參與了太陽隊在本周一的訓練，並一直在努力爭取在這一周回歸。今天球隊總教練Frank Vogel也在受訪時確認，Beal將可以出戰下一場賽事。
Beal目前為止只為太陽隊打了3場比賽，11月中旬時，他一度從背傷中恢復過來，但下個月他背部拉傷的情況又再次加重，並使其缺席了之後的所有比賽。
由於傷病，太陽隊本賽季還從未讓Devin Booker、Kevin Durant及Beal一起上場過，讓人很擔心他們會不會是下一支布魯克林籃網隊。不過至少Beal已經確定回歸日期，這對他們來說是個好消息。
但對於勇士隊來說，下一場比賽要面對太陽「三巨頭」，想取勝必須要打出理想的內容才行。上一場賽事勇士主帥Steve Kerr認為球隊的失誤和犯規太多了，並沒有打出冠軍球隊的水平。