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童年女神崩壞！《哆啦A夢》靜香變「獵奇人犬」　價格破千秒完售

▲近日有日本廠商以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，將她打造成「人犬」模樣玩具，若將電池安裝完成，人犬型靜香就會邊哭邊緩慢爬行，獵奇畫面引起網路熱烈討論。（圖／翻攝自IG＠under20_official）
▲近日有日本廠商以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，將她打造成「人犬」模樣玩具，若將電池安裝完成，人犬型靜香就會邊哭邊緩慢爬行，獵奇畫面引起網路熱烈討論。（圖／翻攝自IG＠under20_official）

記者賴禹妡／綜合報導

日本知名卡通《哆啦A夢》自1969年火紅至今，是全球許多粉絲共同童年回憶。沒想到，近日卻有日本廠商以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，將她打造成「人犬」模樣玩具，若將電池安裝完成，人犬型靜香就會邊哭邊緩慢爬行，獵奇畫面引起網路熱烈討論，不少網友看完嚇傻直呼「我的童年崩壞了」。該款靜香玩具售價為8800日圓（約為新台幣1865元），因爲是限量生產，早已在中國及日本完售。 

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日本潮牌UnDeR20近日與藝術家TenGuSan合作，以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，聯手打造出新款玩具。TenGuSan透露，由於靈感是來自童年最具代表性的回憶，因此忍不住加入一些惡趣味元素。 

▲日本潮牌UnDeR20近日與藝術家TenGuSan合作，以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，聯手打造出新款玩具。（圖／翻攝自IG＠under20_official）
▲日本潮牌UnDeR20近日與藝術家TenGuSan合作，以《哆啦A夢》主角之一「靜香」為主題，聯手打造出新款玩具。（圖／翻攝自IG＠under20_official）
TenGuSan將童年女神「靜香」設計成人犬模樣，並加入電池驅動設計，也就是說，只要開啟電源，「人犬型靜香」就會一邊哭泣，一邊緩慢向前爬行。該款玩具正式名稱為「しすかちゃん」，售價為8800日圓，且因為是限量生產，目前在中國及日本已經完售。 

消息曝光後，不少網友都看傻了眼，紛紛留言直呼「我的童年崩壞了」、「為什麼要這樣惡搞靜香」、「靜香招誰惹誰」、「根本是人彘吧」、「哆啦A夢！這裡有人需要幫助啦」。 

▲TenGuSan將童年女神「靜香」設計成人犬模樣，並加入電池驅動設計，也就是說，只要開啟電源，「人犬型靜香」就會一邊哭泣，一邊緩慢向前爬行。（圖／翻攝自IG＠under20_official）
▲▼TenGuSan將童年女神「靜香」設計成人犬模樣，並加入電池驅動設計，也就是說，只要開啟電源，「人犬型靜香」就會一邊哭泣，一邊緩慢向前爬行。（圖／翻攝自IG＠under20_official）
▲TenGuSan將童年女神「靜香」設計成人犬模樣，並加入電池驅動設計，也就是說，只要開啟電源，「人犬型靜香」就會一邊哭泣，一邊緩慢向前爬行。（圖／翻攝自IG＠under20_official）

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