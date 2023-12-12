艾怡良再當頒獎人！克服心魔不躲了 脫口林志玲暖心舉動
「金狼獎」是為MV產業幕前幕後工作人員所專門設立的獎項，由導演殷振豪擔任召集人、源活娛樂創辦人陳鎮川擔任典禮顧問、金曲導演陳奕仁（阿木）擔任評審長、金曲歌后艾怡良擔任典禮大使、頒獎人，於今（12）日舉辦發布記者會。艾怡良於今年金曲獎唸錯得獎者，讓她低潮好一陣子，明年的「金狼獎」再度擔任頒獎人，她分享心情。此外，艾怡良日前擔任放浪兄弟演唱會嘉賓，她感激「國民姐夫」AKIRA促成此次合作，還爆料林志玲的暖心事蹟。
記者吳雨婕／台北報導
第一屆「金狼獎」於明年3月9日在三創登場，一共有11項獎項可角逐，殷振豪表示其實這兩年在戲劇、MV的幕後工作者付出許多努力，又加上從小就喜歡看MV，所以很早就想做這個獎，但因為之前找不到方向，直到遇上阿木與陳鎮川的支持，才讓想法成形。由於是第一屆，團隊不斷滾動式調整作法，談到曾與蔡依林、張惠妹時常合作的阿木、殷振豪會不會利用人脈關係請天后助陣頒獎典禮，阿木笑說：「如果沒人報名，就叫她們出來，有各種可能性啦！」
而這次艾怡良將再度擔任頒獎人，她先前在金曲獎上因為唸錯得獎者，成為當時熱議的焦點，艾怡良分享心情：「會謹慎，緊張應該是不會。」接著自嘲：「希望得獎者名字越大越好。」艾怡良透露已經慢慢克服心魔，在與入圍者陳建瑋道歉後兩人還因此成為好友，未來音樂上也會有合作。
此外，近日她與放浪兄弟的SHOKICHI合作，還是放浪兄弟在台灣開唱時的嘉賓，當天現場出現舞台音響出狀況，艾怡良透露因為那時人在後台，並沒有直擊音響有問題的當下，但她很感謝AKIRA促成這次的同台，她表示也有見到林志玲，「她特地來後台找我，一直幫我打氣，找我抱抱，我有得到愛的抱抱，還不只一個，大概抱了4、5次。」
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