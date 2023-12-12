張文綺自爆上月分手「1個月短命戀斷」 認了是她提分手曝原因！
32歲女星張文綺，2021年結束與「扯鈴王子」紀詠勳戀情後，就一直尋覓新戀情，2年來雖約會、觀察對象不少，但都沒下文。誰知今（12）日張文綺錄華視《天才衝衝衝》竟自爆3個禮拜前剛分手，對象是年紀比她小的圈外人，2人交往1個多月，張文綺表示分手原因，除了遠距離，還有「我還沒有預備好，因為我事業心太重」，也因交往時間短，她並無情傷。
記者黃盈容／台北報導
張文綺每每總被關心有無新戀情，她都說有在觀察的對象，今無預警自爆，「只是沒被拍到」，原來她偷偷談了1個多月的戀愛，和親人介紹的對象上個月分手。
被問「為什麽這麽短」？張文綺深怕被誤會歪樓，趕快澄清「對方不短」，並透露「我覺得就是感情對我現階段來說，我還沒有預備好，因為我事業心太重」，所以她主動提分手，「我覺得就是有一些溝通啦，那父母親也都了解，我不想耽誤對方」。
張文綺斜槓發展鹹酥雞副業有聲有色，現直營加上加盟共8間店，今年尾牙開了15桌，是去年5倍，她今年營業額近千萬，發願明年要破千萬。今聽聞洪詩鹹酥雞店倒閉，張文綺當場捧腹大笑，藏不住雀躍，她趕緊解釋「我真的覺得我超幸運的」！她也有安慰洪詩，因洪詩愛情得意，又有即將出生的寶寶，而她則只能專攻事業。
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