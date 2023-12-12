下週恐有寒流！預防心血管疾病不只要保暖 醫曝「1指標」超重要
時序進入冬天，冷空氣一波又一波來襲，下週更可能有寒流侵台，並出現攝氏10度以下的低溫，面對低溫的威脅，心血管疾病好發風險也大幅增加，不過醫師提醒，想要降低心血管風險，除了保暖以外，「膽固醇品質」是一項重要指標，平時應避免過度攝取「精緻糖份」、「動物性飽和脂肪酸」、「反式脂肪」，以免意外突然發生。
記者張志浩／綜合報導
聯安預防醫學機構心臟血管內科主任施奕仲說明，許多民眾在看健檢數據時，都很重視膽固醇的數量，但比起數量多寡，更應注重的是「改善品質」，民眾熟知的壞膽固醇（LDL），指的是扮演膽固醇運輸車的「低密度脂蛋白」，它負責將膽固醇分子送往身體各處，如細胞膜的構成、荷爾蒙的生成、脂肪的消化等正常運作，但若LDL數量太多，則容易堵塞血管，這也是為什麼需要控制LDL的數量。
不過在醫學角度上，除了控制膽固醇數量，膽固醇的品質也相當重要，施奕仲比喻，低密度脂蛋白可以視為載貨的司機，有些司機會罵髒話、亂吐檳榔汁，但仍認真工作、運輸貨物，但也有不認真工作，還開著卡車橫衝直撞的壞司機，這些才是真正的壞人。施奕仲強調，在了解好壞膽固醇的數值之後，一定要進一步透過精準的檢測，了解膽固醇品質，揪出真正的壞人，有效維護心血管健康。
施奕仲表示，想改善膽固醇的數值與質量，最重要的是保持良好的生活習慣，避免熬夜、抽菸、酗酒，也要注意不要長期處於高度的生活壓力中。
🟡多攝取含Omega-3不飽和脂肪酸的食物：Omega-3不飽和脂肪酸能協助下降三酸甘油脂並上升好的膽固醇、改善LDL的品質。平日飲食中可增加如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，額外補充魚油營養保健品也可以，食用油的選用則推薦橄欖油、亞麻籽油、苦茶油。
🟡多攝取高纖維食物：高纖維質可以改善膽固醇品質，且有助增加飽足感，建議民眾日常可多食用如燕麥、蘋果、菇類、蔬菜、五榖雜糧等高纖食物。
🟡多攝取富含抗氧化植化素的蔬菜：植化素如茄紅素、胡蘿蔔素、薑黃素、花青素等等，透過抗氧化與抗發炎的機制，也能有效改善LDL的品質，減少LDL中的壞人，建議可多攝取如蕃茄、胡蘿蔔、薑黃、青椒、紅椒、綠色花椰菜等蔬菜。
⚠️避免過度攝取精緻糖份：過多精緻糖、碳水化合物會影響身體代謝，造成脂肪堆積，因此飲食上應注意避免過量白飯、白粥、白麵、含糖手搖飲、精緻蛋糕、糕點等精緻糖份的大量攝取。
⚠️避免攝取過量動物性飽和脂肪酸：動物性飽和脂肪酸會全面上升好、壞膽固醇，為避免壞膽固醇盲目上升，建議避免過量攝取動物性飽和脂肪酸的油脂，如豬油、牛油、羊油等，換言之，太肥的豬肉、太油的牛肉等，都要避免過量。
⚠️避免攝取反式脂肪：反式脂肪會升高LDL的量，惡化LDL的質，可以說對身體百害無一利，但要注意，市面上食品有些會以氫化植物油、植物性乳瑪琳、人造奶油、植物性乳化油、精製植物油等別名替代反式脂肪這四個字，因此千萬別因為沒有標示反式脂肪就掉以輕心。