這次不卡了！台積電中科二廠盧秀燕證實：中央和地方都積極跑程序
台中市長盧秀燕今答詢時指出，台積電中科二廠設廠計劃正積極推動中，幾乎可說落袋為安不會再有變數。目前地方和中央都積極跑程序，解決徵收土地和原高爾夫球場員工出路、會員球證補償等事務性問題。她透露中央對台積電落腳台中極為期盼，「相信經濟部和中科都會做好」。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員賴順仁今（12）日總質詢時，關心台積電的設廠進度。盧秀燕答詢表示「已經落袋了」，請大家放心。接著說明台積電中科一廠是在前市長胡志強任內推動，中科二期擴建計劃的所有用地，幾乎都給了台積電中科二廠，且二廠規模比一廠大，據她了解至少是二奈米以下，但科技日新月異，基於業者保密，奈米廠是否會進階，還是以台積電公開說法為主。
盧秀燕說，台積電設廠進度目前在土地取得階段，都市計劃變更的部份「市府這邊已經准了」，另有些事務性流程必須送中央，經濟部正在跑程序。她表示中科屬科技部管理，中央進行土地徵收時，可能得花點時間處理原高爾夫球場的員工轉職問題，以及補償3、4千位會員的球證。員工部份，台中市勞工局樂於從旁協助就業媒合；會員部份，據她了解「價格談得差不多了」。
盧秀燕透露，中央對台積電落腳台中極為期盼，就土地徵收、議價收購、員工安置、球證補償等事務性工作，她相信經濟部和中科都會做好。