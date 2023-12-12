侯友宜外交政策模仿蔡英文、賴清德　趙怡翔：模仿是最誠摯的恭維

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趙怡翔說，仔細閱讀侯友宜發表的政策內容，其實絕大多數只是將蔡英文政府既有的工作重新包裝，或者是與賴清德早在7月發表的「和平四大支柱」以及10月提出的外交政策如出一轍。例如侯友宜表示要將「3D戰略」具體化，達到「促進繁榮、確保民主、強化安全」之目標。這難道不會令人想起賴清德以「民主、和平、繁榮」為核心的外交政策嗎？國民黨幾乎只是將順序做出調整。
重疊或複製的地方還有很多，他一一整理在後；「或許模仿是最誠摯的恭維」，趙怡翔說，他也樂見國民黨對國防與外交終於有明確立場，但國民黨的問題依然存在；而這個問題是，在各民主國家逐步將中國認定為競爭與系統性的對手同時，國民黨對中國的立場仍然模糊不清，侯友宜在記者會被問到這點也選擇避而不答。
趙怡翔表示，強化國防、提升外交這都必須建立在對區域環境的明確的認知上，而這個認知就是要瞭解北京對台灣的企圖與野心。國民黨依然主張服貿、支持兩岸經濟整合，甚至輕忽共產黨的統戰工作，這都會達到增加威懾及嚇阻的反效果，也是為什麼侯友宜的國防與外交政策最終只是用來模糊焦點，無法真正改善台灣的安全或外交環境。
趙怡翔整理的侯友宜外交與國防政策十大複製之處：
1. 侯友宜：就職10個月內公布《中華民國國家安全戰略》，將「3D戰略」進一步具體化，達到「促進繁榮」、「確保民主」與「強化安全」之目標。
賴清德主席早在10月就以民主、和平、繁榮為架構發表外交政策，國民黨除了調整順序之外，幾乎是複製貼上。此外，政府本來每四年就會發布國防總檢討（QDR）制訂戰略方針，最新一期的檢討為2021年。
2. 侯友宜：透過「戰鬥加給」及「志願役加給」推動志願役薪資。另外，擴設志願役人員職務宿舍，全面檢視軍人與眷屬的福利條件。
蔡英文總統已三度宣布調漲軍職人員薪資，總計調升超過11%。同時她已增加戰鬥加給並擴大發放對象、推動國防宿舍改造，並首次將義務役薪資調漲至2.6萬元以上。未來賴清德將負責任地檢討並提升軍人的薪資與福利。
3. 侯友宜：發展「機動、匿蹤、智慧、小型、大量」等不易被偵知，且難以反制的「不對稱戰力」。
賴清德早在7月發表「四大支柱」就主張要加速轉型、強化不對稱作戰，注重成本效益和機動能力。不對稱作戰是近年來府努力的方向，但國際期刊《外交家》雜誌在去年4月刊登文章，敘述國民黨立委及官員曾反對非對稱戰力的紀錄。
4. 持續深化與美國的軍事交流，並加速建立與有盟國家的戰時目標情資分享機制，提升海空截擊能力
「四大支柱」有提到，將在兵力訓練、重組訓練程序、民防、訊息交換上，尋求與民主夥伴和盟友更廣泛的合作。
5. 侯友宜：以民主提振外交，深化與民主國家得知連結，成為全球民主價值維護者。
賴清德主席在10月發表外交政策時強調，在未來台灣將成為擁護全球民主價值的核心，將為全球民主、人權和法治做出更多有意義的貢獻。
6. 侯友宜：促進台灣參與區域經濟整合，任內加入CPTPP，並積極參與IPEF
賴清德外交政策中提到，未來將持續推動台灣參與CPTPP，並會延續「新南向政策」，台灣的外交和貿易政策將持續為台商服務。此外，參與IPEF也本來就是政府的長期目標。
7. 侯友宜：將設置永續發展目標特使，向外推動全球夥伴合作，將17個SDGs議題作為國際合作與交流的平台
蔡英文總統早在2017年6月30日就已任命台灣永續能源研究基金會董事長簡又新為環境永續議題的無任所大使，借重無任所大使於其專業領域，協助政府推動對外工作。
8. 侯友宜：打造台灣為韌性之島，推動與國際民主夥伴合作。
幾乎完全複製蔡英文總統去年的國慶演說及美國前國會議長裴洛西來台時的致詞內容。蔡總統國慶演說中表示，未來要打造韌性國家，並在經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力方面，打造更精實的「四大韌性」。
9. 侯友宜：實現自由、開放、永續及韌性的印太願景，涵蓋經貿互動、人才培育、區域永續，透過區域成員的聯繫，建立真正的夥伴關係。
蔡英文總統在11月8日致詞表示，台灣安全與印太地區、世界安全息息相關，台灣身為負責任的一員，將持續維護區域和平穩定，並拓展深化與利害相關各方的夥伴關係。賴清德主席也表示，印太地區和平穩定，世界也會和平繁榮，台灣將持續與理念相近夥伴努力合作，迎向具備韌性實力的亞洲。
10. 侯友宜：台灣應以過人的良善為本，逐步提升對外援助以促進國際社會的良善治理，成為人道關懷與援外的貢獻者。
賴清德外交政策中提到，和平不僅來自硬實力，還取決在台灣成為國際社會不可或缺的一員。我們將充分秉持「台灣能幫忙」的精神，在公共衛生、農業、基礎建設，以及國際人道援助等領域上做出更多貢獻。
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