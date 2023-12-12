懷疑妻子外遇　男子在孫女面前一刀刺死妻

桃園市大溪區8日凌晨發生一起丈夫刺死妻子的命案。57歲的曾姓男子疑因懷疑胡姓妻子外遇，竟以水果刀猛刺妻子胸口，造成胡女倒地不起，但送醫後仍就不治。桃園地檢署複訊後依殺人罪嫌向法院聲押獲准，檢察官昨天相驗後確認一刀刺入胸膛處，深達13至14公分是致命傷，至於行兇動機仍在調查釐清中。
記者李春台／桃園報導
據了解，57歲的曾姓男子曾有一段婚姻，後與44歲的胡姓妻子結褵多年，12月8日凌晨2時許，曾男在大溪區住處客廳突然問妻是否有外遇，大半夜還要出門？妻子一臉狐疑，2人於是發生口角，曾男頓時妒火中燒，徒持水果刀當著孫女面前猛刺妻子胸口一刀，妻子受傷後瞬間倒地不起，孫女則當場嚇傻。
曾男行兇後要4歲的孫女打電話報警處理，大溪警方到場後，趕緊將曾妻送醫急救，但最後仍傷重不治，警方則依殺人罪嫌將曾移送桃園地檢署，檢方複訊時，曾男坦承犯案不諱，辯稱質疑妻子外遇，才痛下殺手，檢方依殺人罪嫌向桃園地院聲押，桃園地院於9日上午召開聲押庭裁准羈押禁見。
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