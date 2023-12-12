遠亞合併倒數！4G不降速496吃到飽剩2天　遠傳辦iPhone最多折3千

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根據傑昇通信表示，電信合併後，對用戶最直接有感的就是網速及訊號會更穩定。但預料削價競爭將減少，意味低資費吃到飽退場。遠亞合併日將在12月15日生效，還想申辦亞太電信4G吃到飽不降速方案的攜碼用戶，於12月13前至全台傑昇通信門市辦理，只要月付496元，就能享4G上網吃到飽不降速。
相較於新台灣大及新遠傳透過整合頻譜及網路，提升網路效率，中華電信不僅持續建置5G網路，同時擴大4G容量來迎戰。傑昇通信提供三大電信合併後的購機補貼，通通月付599元，就能享5G限速上網吃到飽，每月最低24GB起，量到降為4G網速12Mbps，中華電信購機補貼4800元，新台灣大及新遠傳購機補貼高達6000元。
此外，針對雙12檔期，遠傳電信則在網路門市推出專屬優惠，即日起至12月22日，限時加碼，入手蘋果iPhone、平板AirPods等，除享超優惠專案價，限時再折最高3000元；線上申辦月付599元（24M）等上網吃到飽單門號指定方案，加碼再送1212購物金，合計最高送3612購物金。老客戶續約最高現折2500元。入手當紅的iPhone 15系列，通通現折2000元。新申辦、攜碼指定單門號專案，加送600購物金，12月22日前指定方案再加碼送612購物金。