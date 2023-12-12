強打中年／林威助下一步意外曝光！中信兄弟要留住他可能有難度

百萬象迷出動！搶看讀賣巨人跟中信兄弟　大巨蛋門票又被搶購一空

▲讀賣巨人與中信兄弟將於明年進行交流賽。（圖／葉政勳攝）
▲讀賣巨人與中信兄弟將於明年進行交流賽。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

2024年讀賣巨人一軍將在3月2日、3日在台北大巨蛋出戰中信兄弟、樂天桃猿，由於2.6萬張門票今（12）日中午12點開賣，結果出現售票網站塞爆狀況，讓球迷不滿發文，且希望可以加開，大巨蛋也成為熱門賽事舉辦地點，結果門票也在一小時之內完售，讓人見識到「百萬象迷」的威力。

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讀賣巨人隊明年為慶祝成軍90週年，監督阿部慎之助將率領一軍球星坂本勇人、戶鄉翔征等人來台與中信兄弟、樂天桃猿交手，首波開放單場2.6萬個座位，包含內、外野第一層及內野第二層觀眾席，票價從1380元至3380元，而售票還有贈品，因此球迷都紛紛搶購。

由於售票系統提醒中午11點45分啟動「全站排隊機制」，系統將會顯示等候時間，並於12點依序開放進站購票，不少球迷等到售票時間，卻仍排不到票，因此也紛紛上網留言。

有球迷留下：「不會又是牛或機器人吧？我的也還20分鐘」、「結果進去之後 又被機器人買光光」、「有人已經買到了嗎 超扯」，而這也是中信兄弟首度在大巨蛋比賽，球迷搶購門票，可惜最後還是向隅。

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