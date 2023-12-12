巨人交流賽與兄弟場次完售！林立喊話球迷：來買我們樂天的比賽
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」門票今天中午啟售，根據主辦方聯合數位文創表示，明年3月2日讀賣巨人與中信兄弟對戰的場次的26000張票已全數完售，也讓樂天桃猿球星林立在受訪時喊話，「王威晨（中信兄弟球星）説兄弟的票賣完了，如果還買不到票，可以來買我們樂天的比賽。」
記者張志宇/綜合報導
此次「TOYOTA2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，將由巨人軍交手中信兄弟與樂天桃猿，明年3月2日首戰先對決中信兄弟，隨後3月3日在出戰樂天桃猿，今（12日）也在臺北大巨蛋招開記者會，邀請中央聯盟新人王大勢、兄弟王威晨、猿隊林立出席，三隊吉祥物Gabbit、小翔、猿氣一同共襄盛舉。
林立也在記者會上談到此次交流賽，並表示，「很開心能夠在台灣第一座巨蛋比賽，能有這個環境真的很不容易，很想趕快上場，在場上享受場地、享受球迷為我加油。」
根據售票單位聯合數位文創董事長李彥甫透露，開賣兩小時已經售票達到85%，其中3月2日巨人對決兄弟的賽事門票已全數售盤，這也讓林立喊話球迷，「我聽說王威晨說他們球隊的票賣完了，如果大家想看比賽，但買不到票可以來買我們這場的票。」
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