熊大兔兔LINE好友們都來了！台中耶誕嘉年華今晚試點燈
台中耶誕嘉年華15日起將於舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道一連舉辦16天，今年主題展區LINE FRIENDS熊大兔兔的「珠寶盒劇場」，今晚將試點燈，熊大與兔兔大啖太陽餅、珍珠奶茶、冰淇淋，詹姆士、部長、莎莉、饅頭人也都來了，人氣明星滿滿台中在地味，就是要讓人捨不得放下手機。
記者顏幸如／台中報導
台中市新聞局指出，2023台中耶誕嘉年華「台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂！」大升級，除邀請人氣明星LINE FRIENDS到台中，今年更擴大展區範圍。今晚由新聞局長鄭照新試點燈，搶先看的「珠寶盒劇場」，由熊大兔兔搭配巨型的珍珠奶茶，站在華麗緞帶燈飾下，搭配周邊繽紛草地燈及植栽投射燈光、躍動水舞合奏出夢幻歌曲。15日晚上正式開幕後，「珠寶盒劇場」表演時間為每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，請民眾把握機會欣賞。
今年耶誕嘉年華不能錯過的5大甜蜜打卡熱點，包括柳川有熊大及兔兔的「珠寶盒劇場」水舞表演；兔兔和莎莉乘坐「甜心漂浮」號在河面上與大家打招呼；「珍愛美滿」有喜歡甜食的熊美、超有才華的饅頭人，拿著台中最具代表性的珍珠奶茶；民權路與柳川西路轉角的「耶誕來樂」，部長和金髮帥哥詹姆士向行車路人打招呼；舊台中火車站前廣場，約4公尺高的熊大與兔兔，與高達16公尺的「甜蜜音樂盒」耶誕樹，成為站前最耀眼的打卡熱點。
新聞局說，今年市府製作美食地圖，美食地圖不僅介紹燈區附近的美食名店、繼光商圈、電子街商圈，以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，銅板美食所在的市場和夜市更不能錯過，歡迎民眾到台中賞燈配美食。