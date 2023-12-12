NBA／Bronny欠缺持球創造力、選秀被看衰 聯盟球探：最高首輪末
「詹皇」LeBron James之子Bronny James之子的選秀順位會落在哪個範圍，一直是從去年開始外界很熱衷的話題，對此有美媒透露NBA內部球探的看法，直指Bronny最高有機會在首輪末被選中，但整體來說他是一名次輪等級的球員。
記者黃建霖/綜合報導
《信使報》記者Jeff Goodman在近期發表的一篇文章中寫道：「希望Bronny能夠保持健康，並在剩餘的賽季裡在南加州大學打出影響力。LeBron本月晚些時候將年滿39歲，他毫不掩飾自己渴望與兒子一起在NBA打球。我採訪過的一些NBA高層都對Bronny的比賽和發展很感興趣，但大多數人都認為他即使是在NBA選秀小年的明年，他也大概會成為首輪末的選秀，這是在他心臟問題發生前就有大致定論的。」
外界普遍相信Bronny是保底次輪的選秀，最好可以到達首輪末，但Goodman透露他和一位球探交談後得到消息，Bronny可能不是「樂透秀」或首輪秀等級的球員。
「他是一名非常優秀的防守者，」這位NBA球探這樣告訴Goodman，「身體強壯、運動能力強、傳球能力出色，作為射手有一定的潛力，但自己創造投籃機會的能力有限。我不認為他是樂透秀，或者甚至也不是首輪選手。」
現在談論Bronny的選秀順位的想法可能還為時過早，但憑藉著LeBron James之子的身份，他應該能獲得一些球隊的次輪籤青睞，現在的問題是：在有限的時間裡，他、或者是LeBron，能夠提升這個順位到多少？
這取決於心臟驟停是否會改變一些球隊對他的看法，以及他本賽季在南加州大學能不能打更多比賽，並且發揮得更好。