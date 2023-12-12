2023台灣YouTube斗內榜出爐！館長狂吸近400萬　他神隱半年仍第二

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📍2023台灣YouTuber斗內排行榜
1.館長惡名昭彰－新台幣393萬3355元（上升1名）
2.萬事通事務所－新台幣380萬5466元（下降1名）
3.Tabasuko Ch. 塔芭絲可－新台幣241萬9725元（上升3名）
4.莎皮塞維爾－新台幣203萬9368元（上升3名）
5.XiaoLin 小霖－新台幣195萬6,349元（下降2名）
6.觀點－新台幣182萬6346元（上升5名）
7.民眾之聲－新台幣176萬7873元（NEW）
8.Cygnus ch. 熙歌－新台幣167萬3514元（NEW）
9.Aoi Hinamori Ch.－新台幣152萬2127元（－）
10.Sirenia海牛－新台幣150萬9002元（上升30名）
由於超級留言(Super Chat)功能，主要是在直播時讓觀眾能花錢即時與Youtube對話，因此多半都是以直播型態為主的網紅、Vtuber佔據榜單上前列。其中原名「朱學恒的阿宅萬事通事務所」的頻道「萬事通事務所」，在今年6月頻道擁有者名嘴朱學恒捲入性騷風波後，曾一度宣布停更，暫交由其他人經營，直到近期朱學恒才再度於頻道直播中現身，神隱將近半年時間，但仍在斗內榜中高居榜單第二名。
此外每次開台都有話題性，總能匯集好幾萬觀眾的Toyz，以新台幣105萬1744元，僅位列榜單23名，這也與他直播頻率相較其他人要低上許多有關。而榜單上第一名的館長，則是幾乎週週都會固定開播，觀眾人數也相當穩定，因此最終以總斗內金額393萬3355元新台幣，成為2023年1至12月間獲得斗內金額最高的台灣網紅。