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2023台灣YouTube斗內榜出爐！館長狂吸近400萬　他神隱半年仍第二

▲館長開直播的時間頗多，觀眾人數也穩定，最終以總斗內金額393萬3355元新台幣，成為2023年1至12月間的獲得斗內金額最高的台灣YouTuber。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲館長開直播的時間頗多，觀眾人數也穩定，最終以總斗內金額393萬3355元新台幣，成為2023年1至12月間的獲得斗內金額最高的台灣YouTuber。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者潘毅／綜合報導

台灣YouTube界今年以來風風雨雨，除了許多的長影片創作者、團隊等陸續宣布停更之外，同時也有靠著短影音闖出名堂，目前擁有880萬訂閱粉絲的台灣新晉第一YouTuber「奇軒」出現，顯見網路世界的生態就是如此瞬息萬變。那究竟在YouTube「斗內」榜單上的王者又是誰呢？網路統計平台的數據也給出了答案，第一名就是「館長」，而時常惹上爭議的Toyz，則位列第23名。

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▲2023年1月1日至12月10日，台灣區YouTuber的(Super Chat)金額排行榜。（圖／翻攝playboard網站）
▲2023年1月1日至12月10日，台灣區YouTuber的(Super Chat)金額排行榜。（圖／翻攝playboard網站）
據「Playboard」平台統計，台灣區頻道的超級留言金額，從2023年1月1日至12月10日的金額總和，結果排名如下：

📍2023台灣YouTuber斗內排行榜
1.館長惡名昭彰－新台幣393萬3355元（上升1名）
2.萬事通事務所－新台幣380萬5466元（下降1名）
3.Tabasuko Ch. 塔芭絲可－新台幣241萬9725元（上升3名）
4.莎皮塞維爾－新台幣203萬9368元（上升3名）
5.XiaoLin 小霖－新台幣195萬6,349元（下降2名）
6.觀點－新台幣182萬6346元（上升5名）
7.民眾之聲－新台幣176萬7873元（NEW）
8.Cygnus ch. 熙歌－新台幣167萬3514元（NEW）
9.Aoi Hinamori Ch.－新台幣152萬2127元（－）
10.Sirenia海牛－新台幣150萬9002元（上升30名）

由於超級留言(Super Chat)功能，主要是在直播時讓觀眾能花錢即時與Youtube對話，因此多半都是以直播型態為主的網紅、Vtuber佔據榜單上前列。其中原名「朱學恒的阿宅萬事通事務所」的頻道「萬事通事務所」，在今年6月頻道擁有者名嘴朱學恒捲入性騷風波後，曾一度宣布停更，暫交由其他人經營，直到近期朱學恒才再度於頻道直播中現身，神隱將近半年時間，但仍在斗內榜中高居榜單第二名。

▲台北地院審理政治評論員朱學恒強制猥褻案，傳喚朱學恒、台北市議員鍾沛君出庭。（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
▲台北地院審理政治評論員朱學恒強制猥褻案，傳喚朱學恒、台北市議員鍾沛君出庭。（圖／記者潘千詩攝，2023.12.08）
此外每次開台都有話題性，總能匯集好幾萬觀眾的Toyz，以新台幣105萬1744元，僅位列榜單23名，這也與他直播頻率相較其他人要低上許多有關。而榜單上第一名的館長，則是幾乎週週都會固定開播，觀眾人數也相當穩定，因此最終以總斗內金額393萬3355元新台幣，成為2023年1至12月間獲得斗內金額最高的台灣網紅。

▲2021年7月，Toyz 回應與統神的爭執，強調自己在工商時都是做做效果，如今統神在公開活動，再次以這句話作出回應。 （圖／翻攝 Toyz實況精華 YT）
▲每次開台都能匯集好幾萬觀眾的Toyz，以新台幣105萬1744元，僅位列榜單23名，這與他今年直播頻率相較其他人而言要少上許多有關聯。（圖／翻攝 Toyz實況精華 YT）

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