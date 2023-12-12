王威晨稱交流賽都不想看終結者大勢上場！因為兩戰我們都會拿下
明年3月將上演「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」，今（12日）記者會更邀請巨人終結者翁田大勢、中信兄弟隊長王威晨與樂天桃猿強棒林立出席，王威晨更是在記者會上喊話嗆聲，「希望我們比賽都不會遇到翁田大勢，因為這樣就代表我們是獲勝的一方。」
記者張志宇/臺北報導
王威晨在記者會上表示，「雖然是交流賽，但選手們都有不服輸的個性，大勢選手是一位球速非常快的救援投手，希望對我們比賽時，不是領先情況上來投，因為這就代表我們是獲勝的一方。」
翁田大勢1999年出生，今年僅是職棒二年級生，在2022年登入巨人一軍，該季就出賽57場，拿下1勝、3敗、8中繼點、37次救援成功、防禦率為2.05，不但首年就扛下巨人終結者，更一舉拿下央聯新人王，但本季翁田大勢因傷勢所苦，整季只出賽27場，繳出3勝、14救援、1中繼、防禦率4.50的成績。
在聽到王威晨的喊話後，翁田大勢也在記者會上表示，「3月這2場我一定會準備好都會場來投，而且一定要贏球。」王威晨也在記者會上致贈台中名產「太陽餅」，期待巨人明年戰績可以如太陽般耀眼，再次贏得「日本一」總冠軍。
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