證交稅連7紅！前11月稅收提前達標　財部估全年超徵上看3800億

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至於11月稅收僅營業稅創歷年單月新高，不過，累計1至11月創歷年同期新高的稅目有總稅收，加上關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、遺產稅、特銷稅、房屋稅、牌照稅及印花稅等9個稅目。
由於市場預期聯準會升息近尾聲，加上人工智慧（AI）商機，激勵台股買氣，11月台股日平均成交量3470億元，創近3個月新高，11月證交稅177億元，年增27.5%，也連7個月雙位數正成長，累計前11月證交稅1776億元， 為歷年同期第二高，年增10%，也超出預算數225億元。
在房市相關稅收部分，受惠新青安貸款催化房市自住需求，加上去年比較基期較低，11月土增稅、契稅、房地合一稅都有不錯表現，其中土增稅62億元，雖然年減4.9%，但較上月成長7.7%，有漸趨平穩跡象；契稅則創今年以來新高，年增24.9%，也連6個月正成長，其中以新北市及高雄市增加最多； 個人房地合一稅年增34.2%，亦連4個月正成長，主要增加縣市集中在北北桃。
財政部表示，前11月稅收超過預算數2175億，以過去12月稅收表現在1446億元至1682億元之間來看，預估今年全國稅收將高於預算數3600億元至3800億元，其中中央政府部分，前11月稅收也已超過預算數1988億元，若觀察過去12月稅收情況來看，預估中央稅收今年會高出預算數2700億元至2900億元。
若就稅目來看，目前預估土增稅今年恐無法達成全年預算目標，其他如菸酒稅、契稅、健康福利捐等，全年是否可達標預算數，預估在臨界線上下，尚待審慎觀察。