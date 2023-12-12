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劉在錫財產破兆「隨手撥個200億」買塊地、別墅　不貸款全額付現

▲劉在錫身價破兆，付現200億買地買房不是問題。（圖／Antenna IG）
▲劉在錫身價破兆，付現200億買地買房不是問題。（圖／Antenna IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「國民主持人」劉在錫手上節目多到數不清，他也因為形象良好，是許多品牌寵兒，代言廣告接不完，業界更傳出他財產破兆。今（12）日《朝鮮日報》報導，劉在錫花了200億韓元（約台幣5.2億元）買了土地跟建築物，而且是「不貸款全額付現」，外界驚呼：「看來財產破兆是真的！」

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▲劉在錫近日被爆出花200億韓元買地買房。（圖／翻攝官網Antenna）
▲劉在錫近日被爆出花200億韓元買地買房。（圖／翻攝官網Antenna）
根據《朝鮮日報》報導，劉在錫最近以116億韓元和82億韓元，分別買下位於首爾江南區論峴洞的90.3坪土地、83.2坪的建築物。據悉，劉在錫是拆掉現有的5層樓建築，購買鄰近的4層樓別墅；該地則是拆除現有建築後陸續出售。

房地產仲介也透露，劉在錫沒有貸款，該土地會慢慢新建房產。劉在錫購買的地區，與他所屬的公司大樓相鄰，加上劉在錫是公司股東之一，猜測公司擴建辦公室的需求量可能因此提升。

劉在錫於1991年出道，是南韓知名主持人，目前手上有《Running Man》、《玩什麼好呢》、《劉QUIZ ON THE BLOCK（第三季）》等節目，串流平台的《韓星地帶：逃脫任務2》熱播中，《PLAYou2》也將準備播出，日理萬機的他難怪荷包滿滿，隨手撥個200億買房買地，都不是問題。

▲劉在錫手上節目多到數不清，是南韓「國民主持人」。（圖／翻攝官網Antenna）
▲劉在錫手上節目多到數不清，是南韓「國民主持人」。（圖／翻攝官網Antenna）
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