獲獎無數音樂製作人成新住民！長期定居南投 移民節獲表揚
112年由內政部移民署所舉辦的移民節「移民心力量 閃耀中台灣」活動於12月10日在台中國立自然科學博物館熱鬧登場，內政部部長林右昌也到場表揚「優秀新住民及移工」，其中，來自澳洲墨爾本、現住南投縣的音樂製作人及影像導演柯二聽(COLE TIMOTHY CHARLES THOMAS)，他是Tim Cole Sound Art的創辦人、小島大歌的共同創辦人及英國邱吉爾基金會研究員，並獲得多項國際大獎。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，柯二聽曾在巴布亞紐幾內亞製作Not Drowning Waving的Tabaran DVD及數張專輯，長期於澳洲、太平洋島國及原住民部落田野錄音及拍攝，首部電影長片《萬那杜女人打水音樂（Vanuatu women’s water music）》於2015年發表，並獲得聯合國教科文組織「UNESCO Youth Forum Label」。
柯二聽於墨爾本大學就讀電影及媒體藝術學系期間，同時學習影像及音樂製作，使他往後事業道路跨足影視及音樂區塊，包括擔任澳洲原住民音樂家Archie Roach的音控師及舞台AV投影製作、澳洲原住民音樂獎的AV製作、Proof及Bran Nue Dae電影5.1配樂製作，以及澳洲表演藝術團體Circua Oz的聲音設計及劇場音控，八年間巡迴國際頂尖舞台，包括紐約百老匯、倫敦南岸。
「小島大歌」影音工作室，由柯二聽及他的妻子陳玟臻所發起，計畫以一條海洋上的音樂航道，一座現代的虛擬南島村莊，串連兩大洋上的16個島嶼，超過百位音樂家。 《小島大歌》同名專輯、《我們的島》專輯前後獲得英國Songlines獎最佳亞太專輯，入圍金曲獎最佳原住民語專輯、全美獨立音樂獎。 以現代環境議題、南島文化為核心，小島大歌LIVE巡迴演出走過四大洲，包括歐洲大型音樂節、紐約百老匯等頂尖舞台。
南投縣服務站的主任林弘志表示，很榮幸南投縣有一位表現如此卓越的台灣女婿，夫妻兩個已決定在南投繼續他們的影視及音樂之旅，林部長也藉移民節這個機會感謝新住民們為台灣挹注新力量，也表示未來將持續提供更好的服務，協助解決困難，讓越來越多新住民及其子女勇敢追夢，在國際舞台發光發熱。