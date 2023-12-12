不如為「佛」做事！中國內卷、失業嚴重　年輕人勤跑寺廟做義工

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在中國經濟持續惡化的情況下，不少年輕人將希望寄託在神佛，到寺廟做義工；另外，隨著中國社會「內卷」加劇，面對工作和生活的壓力時，年輕人選擇「佛系」，轉向追求一種隨遇而安的生活方式，近五年來年輕人選擇寺廟做義工，也成為佛教文化紅火的一種延伸。有分析指出，當代青年「求神拜佛」的現象，反映出他們內心的焦慮與迷茫，而在寺廟當義工，則是他們在面臨現實困境時，尋求自我治療與短暫逃避的一種方式。
一名曾在深圳一家社會福利企業擔任副總經理的31歲劉女士，因為工作遇到瓶頸，他在今年10月時裸辭尋找新的人生方向。不過在辭職之後，他大部分的時間並沒有積極求職，而是在深圳寺廟弘源寺當了近兩周的義工，過著「充實又悠閒的生活」。
劉女士坦言，她辭職後最初在家裡「躺平」了一個月，雖然緩解了工作上的壓力，但也「越躺越難受」，對生活感到迷茫。這時候她在社群媒體上看到年輕人分享到寺廟當義工的經歷後，決定試試。
劉女士在寺廟被分配到齋堂組，工作範圍包括洗菜、切菜、包包子，打掃衛生，洗碗洗碟子等；除了長達6小時的體力活之外，劉女士每天必須進行自我休息，包括上早晚課、誦經、抄經等。她笑著表示，平常在家裡不怎麼做家務，「但來這裡的十天，大概把前幾十年沒洗過的碗全洗了一遍。」
她坦言，在寺廟的生活，早上5點半就要起床，到晚上9點才能睡，「但每天過得很充實」，「來到這裏之後就整個人好像正能量強一些，整個人狀態稍微好一點」。
報導指出，中國各地寺廟近年來傳出被年輕人「佔領」的消息，有關年輕人「在上班與上進之間，選擇上香」的調侃輿論在網絡上盛傳。根據旅遊平台攜程在2023年初發布數據，中國寺廟門票的訂單在2023年初同比增長了310%，其中近半來自90後和00後。
不少受訪年輕香客和義工均指出，遠離鬧市的寺廟環境讓他們感到很舒服，心境變得平靜。大部分受訪者都表示自己並沒有強烈的宗教信仰，但到寺廟讓他們內心踏實，希望能借助更高的力量，從現實生活中的不如意中解脫。
年輕人湧入寺廟，甚至還出現了報名人數太踴躍，義工空缺一「位」難求的狀況。一名23歲民眾就表示，她之前已萌生了當義工的念頭，但報名人數過多，寺廟床位有限，一直預約不上。
廣州一葦渡心心理咨詢首席專家韋志中接受訪問時表示，年輕人湧入寺廟當義工的現象是「仁者愛人」的一種體現，通過奉獻自己來為生活中所遇到的挑戰尋找突破口，是一種積極的作為。
不過報導指出，結束了義工旅程，年輕人仍須離開寺廟、回歸社會。雖然讓他們短暫脫離現實生活中的「苦海」，但問題不會就此消失。「下山」之後如何面對實際問題，對於大多數受訪者來說，「仍得靠自己」。