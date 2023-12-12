金控首家！開發金明年起集團員工享生日假 擬2月起提高伙食津貼
開發金控今（12）日宣布，自明（2024）年起全集團員工皆可享有生日假，成為第一個全面提供生日假福利的金控集團；同時也將健檢假擴大實施至所有子公司，未來全集團員工都將享有健檢假，更規劃自2024年2月起調升每月伙食津貼，從2400元增加至3000元，進一步照顧員工的身心靈健康與平衡。
記者顏真真／台北報導
開發金鼓勵員工追求工作與生活平衡，提供多元假別，包括優於勞基法規定的產假與陪產假，與每年最多4天志工假；自2024年起，更領先金控同業，提供全集團員工在生日當月可享有生日假。此外，開發金控長期提供員工健檢補助，自2024年起也將健檢假實施範圍擴及至全集團員工，讓員工更無後顧之憂地定期檢視自身健康。
除多元休假福利外，兼具美味與營養均衡的員工餐廳，也是開發金控員工津津樂道的福利措施，尤其是配合節慶的主題美食，更增加工作樂趣；員工餐廳也定期提倡無紅肉日，鼓勵員工養成健康飲食習慣，更規劃自2024年2月起，調升伙食津貼；未選擇在員工餐廳用餐的同仁，每月領取的伙食津貼，將從2400元增加至3000元。
此外，開發金也將數位化的敏捷思維導入日常工作管理，提升人資流程效率，現階段已透過Workday人力資源平台，進行招募、培訓及績效管理等，2024年起將進一步擴大提供更完整強大的功能，包括行動打卡、線上請假，查看薪酬資訊等，讓員工得以更彈性即時的處理行政需求，簡化繁瑣流程。
開發金人資長陳慧珠表示，集團每年定期舉辦內部員工意見調查，透過調查蒐集員工意見與回饋，持續優化相關措施，希望打造真正符合員工需求的福利制度，讓員工與企業共同成長。