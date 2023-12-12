李亦伸專欄／Chet Holmgren現階段比馬刺Victor Wembanyama更出色

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比效率和團隊角色，Chet Holmgren比Victor Wembanyama更勝一籌。不管是防守、對位、身體對抗，還是攻防效率、融入團隊、角色定位詮釋，Holmgren都完勝Wembanyama。
現階段Chet Holmgren是比Victor Wembanyama更出色，各方面都更加傑出。兩年後或許會有改變，因為Wembanyama會有很驚人成長，但Holmgren同樣會進化，兩年後再來評比。
我喜歡Chet Holmgren更勝Victor Wembanyama，那是個人喜好，季前我也預測年度新人是Chet Holmgren，因為Chet Holmgren成熟度、年紀、球隊角色更明確，而且Victor Wembanyama被吹過頭。
目前看來我有可能是對的。
為什麼我認為Chet Holmgren會比Victor Wembanyama更出色更傑出，幾個原因：
1、定位：Chet就是大前鋒兼中鋒，定位、球路很清楚，而且他就是雷霆想要成為爭冠球隊最重要那塊拼圖。低位能對抗，敢於身體碰撞，防守可以做為球隊基石，身高、臂展、運動能力、防守意識都是第一流。
至於投籃、技術、擋拆、持球能力，Chet都不在Victor之下，甚至更好更出色。
Victor Wembanyama剛進NBA，馬刺採「自由放養」，什麼位置都打，沒有定位和固定角色，唯一確定的是面框攻擊，因為他不習慣也不擅長低位、背框和很多身體對抗。例行賽20場打完，波波教練逐漸把他定位在大前鋒兼中鋒，其實位置和球路、打法，就是跟Chet一樣，只是Chet更有中鋒味道和能力，更具對抗性和搏鬥意識，而且進攻端各種技藝更成熟。
2、腦袋：籃球智商很重要，我覺得兩個竹竿體型長人都很出色，智商高、用腦打球，理解力和自我認知都夠，這一點兩人未來發展都無限大。
3、優勢：Victor Wembanyama身高223公分，臂展245公分，他的身高、運動能力、臂展、機動性都史無前例，投籃手感好，控球持球基本動作一流。
但就像我說的，身高、體型、異於長人的身材優勢，相對也會成為他的劣勢和罩門。擋拆順下，往籃框深入的機動性也會因為實在太高、太瘦，被卡死在擋拆路上，各種有球、無球掩護，也會因為Wembanyama身高、對抗性受到更多阻礙和影響。
這一點Chet Holmgren身材也有相同困擾，但不會像Victor遇上那麼多掙扎和挑戰。
4、成熟度：我不敢說Chet Holmgren已經成熟到可以融入雷霆，打出他最大天賦和優勢，但Chet肯定比Victor更成熟、更早融入NBA，不管是身體、心理、技術各方面準備，Chet Holmgren都已經準備好成為NBA頂尖球員。
相較於Victor Wembanyama，Chet Holmgren起步更好、大兩歲、打過大學籃球，這就是兩人剛進NBA可能出現的差距。
球季剛開始，Victor Wembanyama還有很大成長空間和進化時間，馬刺也會有所改變和提升，這兩名未來可能統治NBA年輕長人從菜鳥對抗到新人球季一整季比對，都是最棒的故事和過程。
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