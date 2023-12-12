夜王坂本勇人再次來台！讀賣巨人社長掛保證：全一軍明星陣容
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將在明年3月在台北大巨蛋開打，比賽未打先轟動，參與交流賽的讀賣巨人、中信兄弟和樂天桃猿都將以全一軍陣容上陣，金（12日）專程出席記者會的讀賣巨人社長今村司表示，新任監督阿部慎之助一定會領軍全一軍陣容來台。
記者路皓惟/台北報導
今村司表示，巨人一直與台灣維持友好的交流，加上王貞治先生對球隊是很重要的存在，能夠把比賽帶來王貞治的祖國，自己感到非常榮幸，巨人會派出包括坂本勇人在內的全一軍陣容，期待未來有更多台灣球員在巨人有活躍的表現。
今村司也很感謝本次交流賽在台北大巨蛋舉辦，雖然距離賽事開打還有近3個月，但終結者大勢已經迫不及待在大巨蛋投球，相比自家主場東京巨蛋，他說：「台北大巨蛋天花板很高，整體的空間感比東京巨蛋更強烈。」
此外，在記者會上台、日球員也互贈禮物，兄弟王威晨送上台中名產太陽餅，期待巨人明年戰績如日中天再次贏得冠軍；效力桃猿的林立也準備桃園美食客家菜包，預祝大勢成績「越來越有料」，而大勢的回禮也相當有哏，贈送東京香蕉蛋糕中的黃色代表兄弟，香蕉則與桃猿猴子相呼應。
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