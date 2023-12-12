最神交換禮物不是護手霜！2023「選購指南」曝光 聖誕節不怕踩雷
2023年又到了尾聲，一年一度的聖誕節也即將到來，許多團體也都會執行「交換禮物」的活動，但許多人一想到要買什麼禮物就苦惱不已。對此，《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤最近一年內「交換禮物」話題的網路聲量表現，找出了「人氣／地雷交換禮物」各前五名，其中最神的交換禮物竟然不是萬用的「護手霜」，而最雷的交換禮物毫無疑問由「馬克杯」蟬聯冠軍。
記者潘毅／綜合報導
觀察網路上對於「人氣／地雷交換禮物」的相關話題討論，可發現「香氛」、「香水」、「護手霜」等香氣類小物是許多網友推薦的送禮首選。不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。就有不少網友表示「聖誕造型香氛應景又實用，擺在家裡香香的心情都變好了」、「喜歡有香氣的東西覺得蠻舒壓的」，不過也有人提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。
另外「食物」也是受到不少網友熱議的人氣禮物選項。包裝精緻的零食、甜點能吃能看，是許多「吃貨」的最愛。如「今年Morozoff的耶誕鐵盒款有多美，我打開都想尖叫了。這就是那種收到會有幸福感的巧克力禮盒啊」、「有送過泡麵+零食（試過三次收到的人都很開心）」，不過也有人無奈說道「食物類有個風險，就是收到的人很容易被現場慫恿拆開來被大家分掉⋯⋯自己都吃不到多少」，並且每個人的口味不同，建議可以盡量找包裝精美的禮盒，或是不要只送單一品項，才不會讓人覺得敷衍。
至於「最受網友嫌棄的「超雷」禮物「馬克杯」，過去就已經為人所詬病，大批網友紛紛直言：「馬克杯就！是！雷」，即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。
其他像是「衛生紙」、「衣服」、「面膜」等日用品或消耗品，由於平常就會買了，且「衣服有尺寸問題」、「每個人喜歡的品牌不一樣」，不只容易踩雷，也可能讓人覺得沒有誠意。
此外，還有一個不錯的隱藏交換禮物未在這份榜單上出現，就是「等同現金免額的禮券」，例如超商禮券、電影票也都是實用的選擇，價值也能一眼看出而不會有所貶值，是許多民眾也喜歡收到的交換禮物之一。