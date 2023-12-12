金管會揪肥貓　擴大金融業揭露個別董事酬金範圍條件

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金管會日前已修法擴大3種情形下上市櫃公司須揭露個別董事酬金，這次配合修正金融業法規，同步擴大要求上市櫃金控、銀行、票券及保險在3種情形下應揭露個別董事酬金。首先，根據原先規定，最近年度公司治理評鑑結果落在最後一級距，必須揭露個別董事酬金，這次擴大要求最近年度公司治理評鑑結果落在最後二級距，均必須揭露個別董事酬金。也就是說，原本公司治理評鑑排名，若落在20%就必須揭露個別董事薪水，未來更嚴格，只要排名落在後面的35%，
再來，金管會增訂最近年度稅後淨利增加達10%以上，但非主管職務全時員工年度薪資平均數，卻未增加者，即公司賺錢卻不加薪，就必須揭露個別董事酬金。另外，若最近年度稅後損益衰退達1成且逾新台幣500萬元，但平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）卻增加達1成且逾10萬元者，即公司已虧損，還幫董事加薪，也必須揭露個別董事酬金。
不過，在國內14家上市金控、10家上市銀行及1家上市票券公司中，銀行局表示，目前僅1家中小型銀行符合揭露門檻，主要因該銀行2022年較2021年因有招募新進人員、並提供產學合作的實習生，使得基層人數較多，導致非主管職務的全時員工薪資平均減少。
在保險業部分，保險局統計，國內上市櫃保險業包括1家壽險、4家產險及中再保共6家，其中有1家產險2022年的符合要揭露，但今年已經改善。另考量2026年保險業適用新一代清償能力制度，從原本的把「資本適足率」改為「法定標準」，以利於適用。