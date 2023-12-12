上海「金領階層」也遭殃！分析：中國經濟寒冬超想像

金管會揪肥貓　擴大金融業揭露個別董事酬金範圍條件

▲金管會揪肥貓，今（12）日進一步修正金融業法規，擴大上市櫃金控、銀行、票券及保險應揭露個別董事酬金的範圍條件。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會揪肥貓，今（12）日進一步修正金融業法規，擴大上市櫃金控、銀行、票券及保險應揭露個別董事酬金的範圍條件。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

繼日前修正擴大上市櫃公司董事酬金揭露，金管會今（12）日進一步修正金融業法規，擴大上市櫃金控、銀行、票券及保險應揭露個別董事酬金的範圍條件，包括公司虧損逾10%卻還幫董事加薪或公司賺錢逾1成卻沒替員工加薪，個別董事酬金就得在年報全揭露，除保險業明年公布今年財報適用，其餘須在明年股東會前的年報揭露董事酬勞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為提升金融業董事酬金資訊的透明度，並引導獲利公司與員工共享經營成果，促進董事酬金與員工薪資合理，金管會銀行局及保險局今日公布「金融控股公司年報應行記載事項準則」、「銀行年報應行記載事項準則」、「票券金融公司年報應行記載事項準則」、「金融業募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」、「保險業財務報告編製準則」部分條文修正草案，預告期定為30天。

金管會日前已修法擴大3種情形下上市櫃公司須揭露個別董事酬金，這次配合修正金融業法規，同步擴大要求上市櫃金控、銀行、票券及保險在3種情形下應揭露個別董事酬金。首先，根據原先規定，最近年度公司治理評鑑結果落在最後一級距，必須揭露個別董事酬金，這次擴大要求最近年度公司治理評鑑結果落在最後二級距，均必須揭露個別董事酬金。也就是說，原本公司治理評鑑排名，若落在20%就必須揭露個別董事薪水，未來更嚴格，只要排名落在後面的35%，

再來，金管會增訂最近年度稅後淨利增加達10%以上，但非主管職務全時員工年度薪資平均數，卻未增加者，即公司賺錢卻不加薪，就必須揭露個別董事酬金。另外，若最近年度稅後損益衰退達1成且逾新台幣500萬元，但平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）卻增加達1成且逾10萬元者，即公司已虧損，還幫董事加薪，也必須揭露個別董事酬金。

不過，在國內14家上市金控、10家上市銀行及1家上市票券公司中，銀行局表示，目前僅1家中小型銀行符合揭露門檻，主要因該銀行2022年較2021年因有招募新進人員、並提供產學合作的實習生，使得基層人數較多，導致非主管職務的全時員工薪資平均減少。

在保險業部分，保險局統計，國內上市櫃保險業包括1家壽險、4家產險及中再保共6家，其中有1家產險2022年的符合要揭露，但今年已經改善。另考量2026年保險業適用新一代清償能力制度，從原本的把「資本適足率」改為「法定標準」，以利於適用。

台幣太強惹禍！這3壽險金控11月虧損196億　14家金控累計獲利減速

強勢美元已結束！專家估美明年下半年降息　台央行本周利率續凍

證交稅連7紅！前11月稅收提前達標　財部估全年超徵上看3800億

金控首家！開發金明年起集團員工享生日假　擬2月起提高伙食津貼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞