安倍派陷政治獻金醜聞！松野博一不信任案因「人數優勢」未過關
日本政府發言人、內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）日前面臨一項不信任投票，這起因於自民黨最大派閥「安倍派」官員政治獻金未申報的醜聞，令首相岸田文雄面臨巨大壓力，其中以松野博一為首的15名官員可能被解職，但在今（12）眾議院全體表決後，該不信任案遭否決，岸田對此則稱「希望松野能繼續承擔職責」。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本自民黨（LDP）最大派閥「安倍派（清和政策研究會）」日前爆出收取回扣醜聞，每天召開例行記者會、代表岸田文雄協調各政府部會政策的內閣官房長官松野博一也牽涉其中。根據《富士新聞網》、《朝日電視台》報導，這項由在野黨「立憲民主黨」所提出的「官房長官松野博一不信任決議案」今於眾議院全體會議表決，最終因執政黨自民黨與其盟友公明黨（Komeito）在國會擁有明顯多數席次，不信任案投票遭到否決。
報導指出，這項決議案從12日下午1時起於眾議院全體會議上進行審議，其中在野黨包含立憲民主黨，日本維新會、國民民主黨、日本共產黨等一致都投下贊成票，立憲民主黨議員稻富修二稱「如果連同派閥都屢次進行非法活動和逃稅的話，當然不適任國會議員」，強調撤換未盡說明責任的官房長官，乃是取回人民對政治信賴的第一步，「松野博一應該立即辭任。」
事件起源於自民黨安倍派「清和政策研究會」以及二階派「至帥會」的多名議員，因涉嫌在政治獻金募款派對上收取「回扣」且未如實申報相關收入，岸田文雄對此也承諾將恢復人民對政府的信任，並在官邸對外表示「不信任案因反對多數而遭否決。在遭否決後，我希望松野能承擔職責」。