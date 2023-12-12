「廣播界林志玲」DJ圓圓戀情斷了！衝日本搭訕帥哥 解鎖人生清單
有「廣播界林志玲」美稱的DJ圓圓近來推出單曲〈沒有我沒有你〉，這首單曲描述「男女之間感情無數的錯過」，與她近期的心境不謀而合，她透露原本快要脫單了，沒想到戀情莫名就斷了，讓她深感無奈，只能更努力工作，還特別前往日本拍攝MV，直接在街頭搭訕帥哥，邀請對方擔任MV男主角。
記者吳雨婕／綜合報導
圓圓12月初因為17直播的外景節目飛到日本工作，此趟工作行程也安排了去日本拍攝新歌的MV，本次的MV拍攝導演更安排了一個企畫想要考驗圓圓，請她隨機在路上搭訕男生擔任MV的男主角，為了順利完成MV，圓圓非常拚命地尋找男生沿路搭訕，最後找到了多位帥哥一起參與拍攝，她找到：飯店櫃台的混血帥哥、來自德國的柔道選手、日本當地的帥氣廚師、台灣的節目製作人，最後也真的都將他們參與的部分在MV中展現出來，也成功營造了這首歌「各種錯過的氛圍」。導演也一路沿著日本知名花卉景點《都電荒川線》的各站拍攝，上上下下只為了抓拍這站列車，她也打趣表示：「總共30站，本次就至少收集了10站，也算是一種人生清單解鎖吧！」
說到搖滾單曲〈沒有我沒有你〉，圓圓苦笑自爆：「原本一個月前離愛情很近快脫單了，愛情這件事情還是隨緣就好！」依舊單身的DJ圓圓表示今年聖誕、跨年一如既往的都是被工作塞滿，她今年跨年將會在新竹主持，也會帶來新歌〈沒有我沒有你〉你的演唱。
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