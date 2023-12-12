盧安達法案將表決　英相蘇納克執政陷危機

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這項法案的目的是透過立法來解決法院的擔憂。倫敦正尋求削減創紀錄的正規和非正規移民，預計在明年的選舉選戰中，移民將是關鍵議題。
在英國最高法院認定盧安達不是一個安全國家後，蘇納克政府提出緊急立法草案，把盧安達視為一個安全的國家，但此舉引發了保守黨內部的嚴重派系內鬥，這是自先前爭論要以何種方式脫歐以來所未見的。
強硬的右派人士表示，蘇納克的提案不夠強硬，而立場偏向自由派的保守黨人則擔心，如果這些提案被修改，英國可能會違反國際法。
英國國會將於格林威治標準時間約12時30分(台灣時間晚間8點30分)開始進行辯論，預計投票將於格林威治標準時間19時進行(台灣時間13日凌晨3時)，投下反對票或棄權的議員們將備受關注，這被視為是對蘇納克領導力的關鍵考驗。
若該法案未獲通過，將對上台1年多的蘇納克的權威造成打擊。
英國和盧安達去年4月達成有關遣送移民的「夥伴關係」，將任何歷經「危險或非法旅程」，包括從歐洲乘坐小船或是藏在卡車中抵達英國的非法移民送往盧安達。
原本第一批被遣送的移民在2022年6月搭上飛往盧安達的飛機，但是歐洲人權法院(European Court of Human Rights)在最後一刻發布禁令，阻止英國的驅逐行為，並引發後續的一系列法律訴訟。
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