▲「過敏進行曲」濕疹、鼻過敏、氣喘好困擾！　過敏體質該如何保養？

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濕疹、鼻過敏、氣喘 「過敏進行曲」困擾一生「過敏進行曲」強調的正是因體質因素較辛苦的族群，終其一生皆為過敏所苦。陳信瑜醫師表示，這些族群可能會階段性地出現嬰兒型濕疹、鼻過敏、氣喘：
- 進行曲一、嬰兒型濕疹：
- 進行曲二、鼻過敏：
- 進行曲三、氣喘：
過敏體質如何保養？ 如何阻斷過敏進行曲？雖然體質難以更改，不過過敏其實有保養的方法。陳信瑜醫師提到，飲食均衡、正常作息是根本條件，而擦乳液對於皮膚過敏的孩子十分重要，建議一天應多次塗抹，另外洗澡水溫度也不應過熱，以減少搔癢、搔抓，當然也要避免接觸會引起自身過敏的食物。
而針對鼻子或氣管過敏的孩子，陳信瑜醫師提醒，要注意家中寢具的清潔換洗，也要適當除濕，營造塵蟎不宜生長的室內環境，外出則要記得戴上口罩，抵擋PM2.5，並減少溫差變化影響，而洗完澡、起床時也要趕緊披件毛巾或外套。
透過日常保養，再配合醫師診斷、治療、定期回診，相信將會大幅減少各種過敏症狀的出現，阻斷過敏進行曲並大幅改善生活品質。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/269-4-1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60175
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