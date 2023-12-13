名家論壇》沈怡昕／《旺卡》不是「甜茶」的「悲慘世界」

我是廣告 請繼續往下閱讀
回頭看台灣本週也有著詭譎氣氛，台灣各地外片與國片票房與觀眾反應冷淡，《旺卡》獲得極少關於「電影內容」的討論。這並不是一部真正難解的電影，你甚至不用看過提姆波頓的《巧克力冒險工廠》，或者羅爾德達爾同名原著小說，就可以明白Paul King的優異調度能力仍在《旺卡》精準地維持著。Paul King的《旺卡》劇本精準地抓住了一種狄更斯《孤雛淚》的「觸感」，或者說是卡洛里德（Sir Carol Reed）在奧斯卡最佳影片《Oliver!》（1968）展現「英國片廠時代」與「歌舞片時代」兩者的黃金時代末最後絢麗光華；筆者以為，《旺卡》做到「柏靈頓熊」系列沒能全部展現，甚至超越已被許多影評譽為「有史以來最感人的電影」（註：這個讚美是第二集《柏靈頓熊熊出任務》）的流暢，然《旺卡》完成的成果，其實已早潛伏在兩極「柏靈頓熊」故事下方。筆者不贅述「柏靈頓熊」故事與「旺卡」的關聯，卻必須提醒讀者注意「倫敦」的城市意象在兩系列、三部片，甚至呼應《孤雛淚》的主題中，以英國寫實主義文學、電影的傳統，對這座悠久城市的勞工階級生活群像描繪的變遷。
《旺卡》作為「巧克力冒險工廠」宇宙的「前傳」，故事描述《巧克力冒險工廠》主人翁威利旺卡在成為巧克力鉅亨前的創業故事。旺卡以詭奇怪誕性格著稱，在提姆波頓與強尼戴普版《巧克力冒險工廠》電影以淋漓盡致呈現，如今華納兄弟與Paul King的《旺卡》卻找來美法混血、當今影壇最紅鮮肉「甜茶」提摩西夏勒梅扛起這個「變怪」之前的甜蜜故事。全片由英國「哈利波特」系列團隊「Heyday Films」製作公司製作，濃濃的「怪物與他們的產地」視覺模板的既視感，再加上使用同樣英國知名片廠場景與設備，讓《旺卡》充斥道地英倫味道。
但觀眾可別忘了英國童話作家羅爾德達爾的招牌魔力，透過《孤雛淚》英國寫實主義小說的感性，電影抓住了旺卡在倫敦創業初期深陷債務、奴役、競業、遭害陷入食安風暴之前、在性格扭曲前，一名「天才魔術師」被倫敦這座資本主義與工業革命「起點」城市打磨「稜角」之前的時間點。我們很容易得出一個結論，《旺卡》故事的真正核心其實是關於一座城市被三個財閥壟斷的故事，這三位掌握「慾望經濟」的黑手，遇上真正的能者「魔術師」旺卡，嘗試用惡劣陰險招數，試圖維持自己商品的「幻術」；而魔術師旺卡，則盡力在絕望之中找到希望，試圖「除魅」巧克力的昂貴姿態，用真正具有分享與博愛的信念，去散播快樂的魔法。簡言之，這是個關於「資本主義vs.夢想」的故事。
《旺卡》試圖強調一種羅爾德達爾總是用他怪誕形象去掩蓋的「基督教精神」，這點在最近魏斯安德森的改編，甚至提姆波頓之前的改編達爾小說的電影中，我們能窺見一二；Paul King更是完全的學習狄更斯面向聽眾、擁抱刻板人物形象的精神，透過扎實的歌舞堆疊，去完成對英國勞工階級與底層人物的「人文主義」的關懷，如果旺卡的故事太甜，那是因為旺卡的角色，連同達爾的世界觀、狄更斯孤雛淚的孤兒心理，在2023年的現在本來就需要穿越層層刻板印象才能理解。其實電影越是甜膩，細膩的觀眾應該越是能想像背後欲蓋彌彰的複雜可能像。
於是，沈溺文學傳統這或許是保守，卻不是退步。在2023年，墨西哥毒品經濟不再是古柯鹼而是酪梨，抗憂鬱藥、類固醇、抖音、類鴉片止痛藥物氾濫，高蛋白與肌肉訓練才是真正的多巴胺經濟，賀爾蒙與費洛蒙是下一代年輕人最在乎的身體控制，這個「迷人」的巧克力工廠主人，他的前傳故事對「覺醒時代」的影評來說，確實需要更多寬容、智慧和細膩。
但，這些可以放進歌詞嗎？包含片尾才兩小時的《旺卡》，現在強調「分享」的精神，打擊壟斷的主題，不夠尖銳、不適合「聖誕精神」嗎？現在的版本具體要怎麼改才能做，把當代性的複雜、細膩、恐怖、曖昧融入到傳統歌舞劇精神？
對筆者來說，在保羅金三部片之中，最純粹的驚喜來自於看《柏靈頓：熊愛趴趴走》的感覺，《與其後《柏靈頓熊熊出任務》與《旺卡》中對英國傳統元素的尊重、改造、再生。這種不斷覆寫同樣的「倫敦感傷」的精神，是保羅金從借力英國喜劇界，為或許有些危機財務的英國本土巨大製作機「Heyday Films」帶來的一劑涼帖；《旺卡》的特效技術、美術、服裝、場景、英國配角表演，樣樣可圈可點是英國的尊嚴，在這層尊嚴背後，是反對保守派的藝術創作者的老牌精實與老派堅持。於是，《旺卡》作為一個描述老品牌故事前傳的「新品牌誕生記」，其問題並不在他的品牌「會不會膩」與「夠不夠新」，而這部看大膽華麗、譁眾取寵的糖衣故事，其真正的敘事「包裝紙」意外邏輯簡單，旺卡不斷精進、試圖挖掘再多新元素的魔法，背後的「孤兒心態」，永遠無法企及的「已逝母親秘方」：分享。
《旺卡》不是「甜茶」的「悲慘世界」。「甜茶」在《旺卡》沒有大篇幅受苦的「大特寫」文戲，只有一首接一首的歌曲帶動故事概念，或許這就是讓如今不習慣傳統歌舞片的觀眾，覺得這部片「譁眾取寵」的原因。事實上，保羅金這次非常復古的電影節奏，這卻關乎到「甜茶」的巨星形象，這考驗演員能耐的電影結構，儘管讓眾影評不斷強調甜茶的歌舞能力「沒有問題」，但當他們給予這部片中庸評價，等於是判了「甜茶」對時代劇掌握能力的死刑。儘管短於兩小時篇幅也不是歌舞片史上不曾見過的狀況，於是筆者沒有證據《旺卡》是否為了面向注意力更加短暫的新生代觀眾，甚至兒童觀眾，修剪了部分鋪陳。這是否導致了電影後半段許多轉折，用強力輸出配樂的橋接，這樣的「暴力美學」是否是不妥的、過分沈溺在技術的，筆者雖認為這不影響《旺卡》的歌舞質量，卻在乏鋪陳的前提下，大成本的《旺卡》故事結構像是拍給過動症孩童看的「廉價」連假節慶電影。
畢竟，一切還是關乎票房，《沙丘》確實在疫情期間賣出超越其他電影的能量，但那個數字仍舊不足以回本，《沙丘2》上映前，這是「甜茶」重要的一戰；「甜茶」選擇簽下巧克力工廠復古概念新詮釋的挑戰同時，應該想像這是一部「悲慘世界」一般，有著膾炙人口歌曲的歌舞片。《旺卡》最後的成果卻稍嫌太正統，不是當代觀眾期待的歌舞片，美國上映後，它能否讓甜茶真正扛起「商業鉅片」票房？
我認為，儘管極少歐美影評真正就歌舞片史來切入，我懷疑還有這樣的能人能提供即時、具輿論影嚮力的商業影評，去真正提出這部沒有中場休息，不是超級鉅片「roadshow」規格的歌舞片，真正的缺點與優點何在。於是，在大量同義反覆的影評詞彙中，確實會讓《旺卡》與通常「充滿鋪陳」的奧斯卡獎季片、聖誕檔期大片太過不同，而被判了死刑，不是普雷就是大負評。別忘記，冷漠比憎恨更缺乏愛。
●作者：沈怡昕／影評人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com