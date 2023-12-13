漢堡排名店「挽肉と米」新分店不在中南部！台灣代理人親曝原因
日本排隊名店「挽肉と米」來台，落腳於台北中山區赤峰街，為該品牌海外第一家分店，強調百分之百要複製日本原汁原味，今年7月開幕後，天天可見排隊人潮，至9月改成網路訂位，現場排隊景象才不復見，但依舊一位難求，訂位官網上始終顯示「售完」。於是老饕們無不期待「挽肉と米」在台再設立新分店，但台灣方代理人，即富錦樹集團創辦人吳羽傑親自證實，「挽肉と米」走出日本的海外第二家分店不在台灣，應該是香港。
記者葉盛耀/綜合報導
「挽肉と米」7月來台設立分店後，強調要盡量原汁原味，但創辦人山本昇平先生提到，在日本分店使用的是日本國產牛，因日本肉品出口管制因素，台日雙方決定直接肉品升級，選擇「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，品質更好，成本也更高，也因此台灣店每人每套售價650元（已含服務費），比起日本未含稅1600日圓（約新台幣352元），貴上不少，但依舊受到台灣民眾歡迎，至今4個多月後依舊是一位難求。
「挽肉と米」台灣方代理人吳羽傑（Jay Wu）一直期望能在台灣找到繼台北赤峰街後的第二個分店，且不排除到中南部。但如今他親口證實，「挽肉と米」的台灣第二家分店至今無所獲，他說：「主要是台灣法規更嚴格，要找到適合的地點，還要能負荷得了這些設備與排煙，都是莫大的難度。」
他所指的是，「挽肉と米」從2020年於東京吉祥寺創立後，包含澀谷、京都等共3家分店，每間除了皆排隊名店外，店內空間更強調規劃成吧台式座位，有如劇場般可以看到漢堡排製作與燒烤，給予顧客沉浸式體驗。並堅持炭烤，來炙燒每顆當天現捏出的漢堡排。
也因為台灣新分店一直無所獲，吳羽傑與日方團隊則同時洽談至亞洲其他國家，包含香港與韓國，而香港店目前洽談當中，也因此他斷言，香港店應該將會比台灣第二家店還要早成立，等於將是「挽肉と米」的第二家海外分店，但至今開幕日期與價位都還未確定，吳羽傑僅透露，使用的牛肉應該會比照台灣分店一樣，都選用日本和牛。
「挽肉と米」來台後的確掀起漢堡排風潮，像吃炭烤漢堡排品牌不少，像是由橘焱胡同推出的「焱の挽肉」、聲寶旗下子公司頑味國際餐飲的「米與多蜜」等。另外，早在「挽肉と米」還未來台前就由復興空廚所創立的「肉旨房」，也已進駐桃園開設新分店，因為鄰近桃園機場，名為「肉旨房空港店」，目前已試營運。