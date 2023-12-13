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應對北韓核威脅！韓2024年起增加國防預算5%　聚焦三軸作戰體系

▲北韓發射的軍事偵察衛星「萬里鏡1號」後，韓國國防部決定從明年起擴大國防預算，重點應對北韓核導威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓發射的軍事偵察衛星「萬里鏡1號」後，韓國國防部決定從明年起擴大國防預算，重點應對北韓核導威脅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

在北韓完成首枚間諜衛星「萬里鏡１號」發射作業，並稱成功拍攝到美國與韓國重要設施畫面後，韓國國防部12日公布未來5年國防規劃，宣布將從2024年起，展開連續五年直至2028年的擴大國防預算計畫，預計將投入349兆韓元（約新臺幣8.4兆元），目標在於強化防衛能力，並重點聚焦於強化應對北韓核威脅的「三軸作戰體系」。

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根據韓聯社、路透社報導，北韓有意發射更多軍事衛星，南韓國防部為了應對北韓持續加強的軍事威脅，日前公佈了2024至2028年的中期防衛藍圖，以尋求強化國防能力。國防部門表示這些內容包含加強潛艦戰力、研發先進飛彈攔截系統、發展軍事偵察衛星及研發「電磁脈衝」（EMP）武器等。

韓國國防部指出，希望藉這項逐年增加國放預算草案，將明年國防預算增至59.6兆韓元，並於2025年增至64.3兆韓元、2026年增至70兆韓元、2027年增至74.8兆韓元，2028年則預計將達到80兆韓元；其中有113.9兆韓元將用來提升防衛能力、234.8兆韓元用以維護裝備、設施及部隊等。

韓國國防部強調，「三軸作戰體系」內容，涵蓋「南韓飛彈防禦」、「殺傷鏈」和「大規模懲罰與報復」等3項主要作戰計畫，在此期間，國防開支年成長率將達到7％，但提高研發資金，推動新型戰機、潛艦與無人機等先進武器的研發，將會是韓國未來建軍備戰、維持作戰優勢的重中之重，該預算案目前仍須交由韓國國會表決通過。

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