美制裁助俄侵烏目標　鎖定中國公民與中企

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美國商務部對超過150個目標祭出制裁，而國務院則制裁了100多個目標，包括那些在第三國進行規避制裁者。
美國財政部長葉倫(Janet Yellen)發表聲明說，這項制裁持續加緊限制那些願意為俄羅斯提供用來擴大、和維持軍工基地急需物資的第三國供應商和網路。
葉倫並補充說，克里姆林宮「不斷地將俄羅斯轉化為一個戰時經濟」。
美國宣布這些制裁之際，正值烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)前往美國國會和白宮，努力爭取美國提供更多軍事援助來對抗俄羅斯的入侵。
但共和黨正越來越公開地反對資助烏克蘭的想法，呼籲更加關注國內議題。
美國財政部表示，這些最新的制裁突顯出俄羅斯利用「複雜的跨國網路」來獲取戰時經濟所需要的技術與設備。
美國財政部制裁的目標之一，是一個位於中國、俄羅斯、香港和巴基斯坦的網絡。這個網絡據稱「涉及協助並採購中國製武器與技術給俄羅斯」。
這其中包括中國公民胡曉訊(譯名，Hu Xiaoxun)和他位於中國的防務公司─香港賈維斯有限公司(Jarvis HK Co., Ltd.)
此外，土耳其和阿拉伯聯合大公國的公司也被鎖定。另外還有衛星影像公司─北京昀澤科技有限公司(Beijing Yunze Technology Co)、以及長光衛星技術有限公司(Chang Guang Satellite Technology Co.)也成為制裁目標。
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