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美制裁助俄侵烏目標　鎖定中國公民與中企

▲中企長光衛星遭美國制裁。 (網路圖)
▲中企長光衛星遭美國制裁。 (網路圖)

中央廣播電臺

美國12日宣布對中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和其他國家的個人和公司實施制裁，目的在中斷莫斯科在烏克蘭戰爭期間的軍事採購網絡。

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隨著俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭的戰爭仍在持續，這項最新行動鎖定被控供應俄羅斯產業、並助長俄國對烏克蘭戰爭能力的個人與實體。

美國商務部對超過150個目標祭出制裁，而國務院則制裁了100多個目標，包括那些在第三國進行規避制裁者。

美國財政部長葉倫(Janet Yellen)發表聲明說，這項制裁持續加緊限制那些願意為俄羅斯提供用來擴大、和維持軍工基地急需物資的第三國供應商和網路。

葉倫並補充說，克里姆林宮「不斷地將俄羅斯轉化為一個戰時經濟」。

美國宣布這些制裁之際，正值烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)前往美國國會和白宮，努力爭取美國提供更多軍事援助來對抗俄羅斯的入侵。

但共和黨正越來越公開地反對資助烏克蘭的想法，呼籲更加關注國內議題。

美國財政部表示，這些最新的制裁突顯出俄羅斯利用「複雜的跨國網路」來獲取戰時經濟所需要的技術與設備。

美國財政部制裁的目標之一，是一個位於中國、俄羅斯、香港和巴基斯坦的網絡。這個網絡據稱「涉及協助並採購中國製武器與技術給俄羅斯」。

這其中包括中國公民胡曉訊(譯名，Hu Xiaoxun)和他位於中國的防務公司─香港賈維斯有限公司(Jarvis HK Co., Ltd.)

此外，土耳其和阿拉伯聯合大公國的公司也被鎖定。另外還有衛星影像公司─北京昀澤科技有限公司(Beijing Yunze Technology Co)、以及長光衛星技術有限公司(Chang Guang Satellite Technology Co.)也成為制裁目標。

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