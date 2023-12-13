冷空氣一波波！北台灣「週末有雨剩10度」 下週挑戰寒流時間出爐
中央氣象署指出，今（13）日北部及東北部天氣較涼，大台北山區、基隆北海岸及台灣東半部地區有局部短暫雨，明後兩天各地天氣回暖，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，週末兩天預計有「大陸冷氣團」侵襲，北台灣都會區大約降至攝氏12至13度，平地最低氣溫降至攝氏10度左右，下週二至下週四（12月19日至12月21日）將有挑戰入冬第一波「寒流」的冷空氣抵達，民眾務必提前做好保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日東北季風減弱，西半部轉晴，北海岸、東半部偶有局部短暫雨，各地氣溫回升，氣溫詳細方不上，北部攝氏16至26度，中部攝氏17至30度，南部攝氏18至31度、東部攝氏17至29度。明日、週五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天「暖熱如夏」。
吳德榮說明，週六起，入冬以來最強的「極地大陸氣團」來襲，冷空氣主要通過華中以北及日韓，其邊緣影響台灣，北部、東半部有局部短暫雨。週六北台氣溫驟降、愈晚愈濕冷，中南部亦略受影響；下週日（12月17日）北台灣濕冷、中南部早晚較冷，冷空氣強度預計為「大陸冷氣團」；北台灣都會區大約降至攝氏12至13度，平地最低氣溫則可降至攝氏10度左右。
吳德榮提醒，下週一下午至下週二上午（12月18日至12月19日）有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升。下週二下午起至下週四（12月21日），另一股更強冷空氣抵達，有挑戰入冬第一波「寒流」的機率，模式模擬持續調整中，應密切觀察，不容小覷。