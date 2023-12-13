新北國中女「被壓到夜市下跪」！警逮5人送辦 遭霸凌竟是這原因
網路近日流傳一段霸凌影片，新北某國中一名女學生被壓到永和樂華夜市下跪道歉，引發關注；後續經由警方調查，林姓男國中生不滿張女要求游男和他斷絕往來，憤而找來李姓友人等4人約出張女，實施肢體及言語霸凌，還要求她下跪道歉，更拍攝影片上傳網路，警方事後將在場5名少年送辦，後續依規定通報新北市教育局。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，本案發生在7日晚間7點46分，林男、張女、游男三名國中生之間有感情糾紛，張女與遊男是情侶，她要求游男與林男斷絕往來，導致林男心生不滿，當天找來李姓友人等4人，將張女約出實施肢體及言語霸凌，並用手機拍攝影片上傳網路。
警方查訪後，立即將在場少年5人送辦，依傷害、毀謗、強制及妨礙秘密罪嫌移請新北地方法院少年法庭審理，並請新北市政府少年輔導委員會輔導；另外，警方已請就讀學校進行輔導關懷，並依規定通報新北市教育局。
※【NOWnews 今日新聞
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