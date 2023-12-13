聯合國大會壓倒性通過決議案　籲以哈人道停火

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巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）以全球各地都出現支持巴勒斯坦的行動為鑒，說美國不能繼續「無視這股龐大勢力」，並形容聯合國大會表決結果為民意的巔峰。
他在阿拉伯各國大使陪同下告訴記者說，「持續在這條路上努力是我們的集體責任，直到看到這場針對我們人民的侵略行動、針對我們人民的戰爭行為結束為止。我們有責任拯救性命」。
聯合過大會今天展開表決之前，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「我們同意加薩的人道情況險惡。」她說：「是美國在當地的外交行動，當地才可能出現為期一週的人道交火停頓。」她指的是以哈戰爭迄今以來於11月底出現的唯一一次停火。
她呼籲各國今天支持一項譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的修正案，但這條修正案表決未過關。
表決前，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）譴責他口中這項「虛偽決議案」，說此案「不僅未能譴責哈瑪斯犯下的人道惡行，連哈瑪斯提都沒提到一次」。
哈瑪斯戰士10月7日史無前例的血腥突襲以色列，以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩發動迄今2個多月的空中和陸地襲擊行動。
哈瑪斯的突襲造成約1200名以色列人喪生；而以色列自此以來的襲擊則在加薩造成1萬8400多人丟掉性命。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1121213
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