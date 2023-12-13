▲台灣特有種山葡萄能調節血壓！　北醫大開發全植萃配方技轉廠商

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▲農科專案計畫主持人(由左 王靜瓊教授、侯文琪教授)
什麼是細本山葡萄？ 台灣特有種有哪些保健功效？細本山葡萄又稱為小葉山葡萄、小本山葡萄，外觀上比一般的葡萄要來得小，而臺北醫學大學針對「台灣特有種細本山葡萄」全株的保健功效進行了多年的研究開發。
王靜瓊教授提到，從民國96年起，團隊就開始開發台灣特有種細本山葡萄預防保健食品的相關研究，一直到現在陸續針對代謝症候群、神經保護、關節保護等進行研究，在民國99年、101年侯文琪教授率領的團隊發表研究，證實台灣特有種細本山葡萄有調節血壓的活性，並發表在許多知名期刊上。
除了調節血壓外，王靜瓊教授表示，經過實驗室研究後也發現台灣特有種細本山葡萄還有減少體重、調節血糖、神經保護、抗發炎、關節保護等作用，主要是因為台灣特有種細本山葡萄裡面有指標成分白藜蘆醇（resveratrol）及其他特殊成分（如：白藜蘆醇四聚體hopeaphenol、白藜蘆醇二聚體ε-viniferin ）。
▲臺灣特有種細本山葡萄原態
北醫大產官學合作 細本山葡萄搭配3成分發揮調節血壓綜效因此，109年－110年臺北醫學大學透過農委會產學合作計畫，用台臺灣特有種細本山葡萄搭配決明子、菊花、桑葉，以中醫藥處方「君臣佐使」的概念加強台配方中的君藥臺灣特有種細本山葡萄的調節血壓功效，臣藥決明子、菊花，佐藥桑葉等也都有調節血壓效能，相互配伍發揮良好綜效，成功開發出調節血壓的全植萃配方。
王靜瓊教授說明，會選擇決明子、菊花是因為這2個成分在中國是經公告之輔助調節血糖、血壓保健食品的保健食材。
而桑葉經臺北醫學大學團隊研究後發現，不只有調節血壓的功能，還能調節血脂、血糖、抗發炎。王靜瓊教授表示，經過老鼠實驗後證實，此配方在150－200mg／kg的劑量下，使用於高血壓實驗鼠上，具有顯著調節血壓之功效，換算人體建議量則為每日1.5－2g。
現在，此配方已成功技轉給廠商，完成了農委會產學合作計劃的最後一哩路。王靜瓊教授提到，目前全植萃配方使用屬於機能性保健食品，未來希望可以通過人體試驗申請健康食品認證或作為新藥開發，提供國人代謝症候群的保健的新選擇。
而針對台灣特有種細本山葡萄的研究開發，王靜瓊教授表示，關於神經保護的部分，事實上團隊已拿到專利，未來將會積極朝腦神經保護、抗老化的方向進行研究開發。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60139
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