高齡家庭危機！73歲女憂鬱釀厭食症　體重暴瘦近10公斤

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然而，同住家人都沒有發現陳女士的異常，一直到小女兒從電話中感覺媽媽的語氣不對，這才陪著陳女士就醫諮詢。陳家駒說，陳女士來看診時，外觀瘦削、身體嬴弱，行動有些酸痛無力，雖然沒有其他慢性病、退化症狀，但精神方面明顯憂慮、焦慮及憂煩。
陳家駒也提到，陳女士當時有失眠、沒胃口、體力長期處於不足、體重下降等情況，年輕時體重48-50公斤，退休後每況愈下，平均40公斤左右，近3、4年，掉落到35-36公斤，已有續發性厭食症合併體能健康惡化崩壞危機，可能與常年忍受家人暴躁的脾氣，退休後又協助照顧孫兒輩，身體勞動外，心裡承受許多壓力，但無處抱怨發洩有關。
對於此類面臨壓力而導致身心狀況威脅的民眾，陳家駒指出，精神上長期焦慮、憂鬱的情緒無法抒發，睡眠狀況不佳，即使有正常飲食，但體重仍持續下降，正常體重者，體重減少10％就可能營養不良，也可能有續發性厭食現象，嚴重時會須住院治療。此外長期下來也會增加易受感染、肌少症等的風險。
因此，陳家駒建議，非住院的治療，最好與家人一起共同進行，要先知道為何發生這情況，並協助應付生活問題，由三個方向著手：（一）重建營養衛生的生活：均衡飲食，定時用餐，養成運動習慣，提升體能。（二）家庭生活建構：日常家務分擔，共商、共建、共享、相互合作支持及協助關懷，平權對待及家人支持系統習慣建立。（三）醫療：配合藥物治療、身心治療、心理治療等。
陳家駒也提醒，心理、情緒的長期不適，會對身體健康造成影響。青壯年族群忙於生活，照顧幼小，對於父母長輩不經意忽略，關注不足，發現有異時往往已造成身心健康損害，因此隨時養成習慣多關心身邊弱勢的個人及族群，才能預防此類事件再發生。