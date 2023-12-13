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美通膨仍頑固！市場觀望Fed利率決策　新台幣陷盤整升貶互見

▲在市場觀望本周四美、台央行利率決策結果下，新台幣兌美元今（13）日早盤陷盤整，升貶互見。（圖／記者顏真真攝）
▲在市場觀望本周四美、台央行利率決策結果下，新台幣兌美元今（13）日早盤陷盤整，升貶互見。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國公布11月消費者物價指數（CPI）報告，顯示核心通膨依然頑固，也代表美國不可能在明年初就馬上降息，加上市場觀望明日美國聯準會（Fed）即將公布的利率決策，亞洲主要貨幣兌美元陷入盤整，新台幣兌美元今（13）日早盤也呈現盤整走勢，升貶互見，目前高低價差僅3.2分。

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11月美國CPI較10月小漲0.1%，比市場預期略高，去除波動的食品與能源價格後，11月美國核心CPI則較去年同期上漲4%，市場認為雖然無法推動聯準會短期內進一步升息，但也消除市場對明年初就降息預期，美元指數在103.81附近震盪。

不過，由於明日美國將公布利率決策結果，亞洲主要貨幣兌美元陷入盤整，日圓今日早盤在145.17至145.6兌1美元震盪，韓元兌美元在1310至1314.56盤整，離岸人民幣則在7.188至7.1944兌1美元震盪。

至於新台幣兌美元今日早盤也呈現盤整走勢，以31.51元、貶值0.1分開出，在市場觀望美、台央行利率決策公布，新台幣升貶互見，在31.503元至31.535元盤整，高低價差僅3.2分，目前在31.515元震盪整理。

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