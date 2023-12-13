▲【遠離腦中風五關鍵】血壓控制不能只靠藥　醫師授三大重點

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腦中風死亡率下降、發生率未減少 主因：高血壓腦中風曾高居十大死因第一名，雖現在已下降到第四位，但發生率卻沒有減少，陳龍醫師指出，主因出在高血壓。由於高血壓沒有症狀，較難發現，甚至有些病人到中風時才知道自己高血壓；也有民眾是不願意面對，更多是自覺血壓改善而擅自停藥的，非常具有風險。
血壓長期過高傷害血管 脆化、失去彈性易中風為什麼高血壓與腦中風息息相關？台北榮總神經內科紀乃方醫師表示，如果血壓長期超標，血管會容易老化，如同機器長時間超負荷運轉，零件也會容易老化。正常血壓應小於120/80 mmHg，超過140/90 mmHg就是高血壓。血壓超標太久，血管會越來越脆弱，如果破裂就變成出血性腦中風；血管管壁也會逐漸硬化，如粥狀動脈硬化，使血管越來越窄，最終導致阻塞，便為缺血性腦中風。
陳龍醫師補充，高血壓對血管傷害很大，除了血管彈性變差，還會造成慢性發炎，久了會導致血脂升高、胰島素阻抗，三高為一體，都是腦中風的危險因子。
根據國健署調查，18歲以上的人有26.8%患高血壓 ，且隨年齡上升比例增加。紀乃方醫師提醒，高血壓通常沒有症狀，與一般人認為的頭暈、脖子緊不同，臨床上常見血壓高到170-180mmHg也無感，超過200mmHg可能才會開始影響器官功能，但基本上日積月累、長期未控制才會出問題。
血壓量測原則722 七天連續數字才有參考價值誰應該量測血壓？陳龍醫師表示，「只要有家族史的人都應該量血壓」，紀乃方醫師提醒民眾定期健檢，30歲以上應留意自身狀況，如果看到檢查數字偏高(130/80mmHg)，也可能屬於前期高血壓，就要定期722原則測量，一兩次的數值不能作為判斷，需要七天的平均數值及趨勢才能判斷。
陳龍醫師說明，722原則指的是，連續七天、一天量兩次、早晚各量兩次，這樣的數值才有參考價值。且在家測量也能避免白袍高血壓，因有些民眾到醫院容易緊張，測量數字會偏高。
控制血壓三大重點：藥物、運動、飲食高血壓治療有三大重點：穩定服藥、生活型態、飲食控制。陳龍醫師表示，現在的藥物都是長效型，一兩次不吃都不會有影響，縱使停藥，短時間內也不會立刻血壓飆高，常讓病人鬆懈。他也提醒，即使穩定用藥的人，三高機率也會比別人高，建議半年追蹤一次腎功能。
紀乃方醫師表示，單種藥物通常只能降10mmHg 左右，其實很多人需服用多種藥物才能控制在標準之下。血壓高絕大因素與老化、退化有關，因此無法根治，只能控制，且隨著老化，藥物必須定期調整劑量與種類。
且除了藥物治療之外，飲食控制及運動也非常重要。紀乃方醫師提醒，只有用藥但沒有良好飲食及運動習慣，效果容易打折，尤其曾中風過的高血壓患者，或曾有心肌梗塞等血管疾病者，控制目標就必須更嚴格，如收縮壓130 mmHg以下。
陳龍醫師也建議，曾中風過的人，一年需要照一次頸動脈超音波， 飲食不要太鹹，更要戒酒、戒菸、每天五蔬果，最好能一週運動三天、每次30分鐘，可以讓身體更健康。
民眾想知道更多資訊，可以到腦中風學會網站（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2），或上國民健康署等官方網站查詢，諮詢較為正確，若有進一步需求，也可就醫諮詢相關科別醫師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60152
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